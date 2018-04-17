〈北部〉《桃園》阿姆坪防淤隧道動工 幫石門水庫「延壽」

2018-04-17

預計兩年後完工 可減少水庫中游淤積

〔記者李容萍／大溪報導〕斥資卅六億五千八百萬餘元、列為前瞻基礎建設計畫的「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」昨天動工，預計二○二○年底完工，隧道工程結合抽泥與水力沖淤，具備輸泥管道、沖淤通道、運輸便道、排洪隧道四大功能，將可減少石門水庫中游淤積，提升整體防淤能力，且可增加排洪量，提升水庫防洪能力。

行政院長賴清德出席表示，一九六四年啟用的石門水庫，是全台第一座多功能水庫，原設計三億噸庫容，但因水土保持等因素，目前僅剩三分之二約二億餘噸的容量，行政院於二○○五年通過「石門水庫及其集水區整治計畫」，正分階段逐步推動，希望讓水庫永續經營。他也強調，政府解決「五缺」—水、電、土地、人才、人力等都不會是問題，籲請企業家、外國好朋友投資台灣。

經12年淨水整治 水庫颱風也可排砂

經濟部水利署長賴建信簡報指出，石門水庫於二○○四年因艾莉颱風侵襲影響，原水濁度過高造成桃園地區停水十八天，經過十二年的整治，已先後完成「分層取水工程」、「電廠防淤改善工程」、「中庒調整池」，讓石門水庫不再因原水濁度升高而造成停水，「中庒調整池」去年底啟用後，更讓石門水庫可在颱風期間全力排砂。

賴建信說，阿姆坪防淤隧道工程會是石門水庫的延壽良帖，隧道長約三七○二公尺，斷面寬約八公尺、高約七公尺，可做為抽泥及沖淤通道，架設於隧道上方的輸泥管可將上游抽泥船所抽的泥砂輸送至水庫下游設施篩分，有價料可以賣出，無價料則暫置於沖淤池，排洪期間透過洪水自然沖淤、回歸大海，完成後每年約可增加六十四萬立方公尺的防淤能力，也能增加每秒六○○立方公尺排洪量，而利用隧道排砂，更可避開疏濬運輸車輛對交通的影響，堪稱工程創舉。

市長鄭文燦也出席表示，石門水庫上游羅浮及義興大壩現行的清淤作業，若遇假日、暑假等旅遊旺季，台七線均禁行砂石車而得停止清淤，水庫以抽砂船的清淤量也有限，阿姆坪及大灣坪防淤隧道完成後，將形成便捷通道，可降低台七線交通負荷及風險。