〈北部〉冬山拚低碳旅遊 老街打造巷弄藝術村

2018-04-16

爭取到中央補助3.5億

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所向內政部營建署提出「溪南綠色轉運亮點計畫」，爭取到中央補助三．五億元經費，希望將冬山老街打造成「巷弄藝術村」，並以冬山火車站為起點，規劃「兩鐵共乘」的低碳旅遊；鄉公所說，首期工程最快年底動工，完工後可望成為溪南地區旅遊新亮點。

冬山鄉人口五萬三千多人，僅次於宜蘭市、羅東鎮排名宜蘭縣第三，為讓冬山老街再活化；去年鄉公所向內政部爭取「溪南綠色轉運亮點計畫」，針對火車站、老街以及既有自行車道改善，內政部已於日前核定經費。

鄉長謝燦輝說，冬山老街一旁就是冬山火車站，周邊有自行車道網絡，適合發展低碳的綠色旅遊，因此向中央提案爭取亮點計畫，經過多次審查終於獲得支持。

「溪南綠色轉運亮點計畫」是以綠色運具為主，建設內容包含自行車道網絡、冬山老街人行道工程、地景營造、電纜共桿地下化、冬山河舊河道邊坡整治等工程。

先做冬山河舊河道再造

謝燦輝說，目前溪南有溪南環線、林和源等自行車道，未來的規劃將以冬山火車站為圓心，將自行車道串成「網狀」，發展兩鐵共乘的低碳旅遊，老街則以「巷弄藝術村」概念設計，包含人行道改善、行人徒步區等，要將老街打造成徒步慢活新景點。

鄉公所表示，這項計畫期程分兩年執行，首階段先投入冬山河舊河道再造，生態綠舟至冬山老街約五百公尺河段，擬參考台中綠川、柳川模式，將邊坡整治為親水空間。