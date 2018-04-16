〈北部〉燿華專管「吐白沫」 宜縣府採樣送驗

2018-04-16

燿華︰放流前檢測符合標準

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣新城溪出海口一條污水專管出現「吐白沫」現象，民眾懷疑有業者趁雨天偷排廢水；縣環保局稽查人員到場，確認污水是燿華電子所排放，泡沫為製程所使用的陰離子界面活性劑所造成，濃度並未超標；至於化學需氧量、懸浮固體等項目，則送交實驗室進一步化驗；燿華向環保局表示，污水在廠內已經過淨化，放流前檢測也都符合標準。

排放點鄰近無尾港濕地

宋姓民眾十四日下午經過宜縣利澤工業區利工一路附近，看到新城溪一條紅色污水管線冒出泡沫，大面積污染河面，當下拍照存證，並將照片貼上臉書社團「宜蘭知識+」，因排放地點鄰近無尾港濕地，引起網友熱烈討論。

網友說，「白沫是界面活性劑太多，有毒沒毒都要送驗」；也有民眾懷疑是工廠趁雨天偷排廢水「難道工廠不能有一點良心嗎？」環保局前晚接獲檢舉派員到場採樣，往上溯源確定該污水專管為燿華電子所有，泡沫來源推測是製程所使用的「陰離子界面活性劑」。

環局檢測界面活性劑濃度未超標

稽查人員現場檢測界面活性劑濃度為五PPM，並未超過標準值的十PPM；污水pH值也在標準值以內。至於化學需氧量、懸浮固體、重金屬等項目，已採樣送交實驗室進一步化驗。

環保局表示，陰離子界面活性劑易起泡沫，是洗髮精常見添加劑，超標會使水體出現優養化，該污水專管離地較高，沖刷石頭時也會產生較多泡沫，以前稽查時也曾發現白沫現象，並非近期才出現，有時是正常情形，也有可能違規，都需進行化驗。

其他報告結果 最快一週出爐

燿華曾在去年八月、十二月，環保局定期稽查時，被發現放流水的化學需氧量、懸浮固體超標，分別被開罰十萬五千元、十六萬五千元。環保局指出，化學需氧量、懸浮固體等檢驗結東，最快一週可以出爐，若檢驗結果超標，可依水污染防治法開罰六萬至二千萬元罰鍰。