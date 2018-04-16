〈北部〉農博馬祖故事館 連江縣三巨頭推銷戰地風情

2018-04-16

〔記者李容萍／新屋報導〕現居桃園市的馬祖人約五萬人，比馬祖在地居民還多，堪稱是馬祖人的第二故鄉。為了讓更多民眾了解馬祖人在桃園的生活文化，四月四日開園的桃園農業博覽會設置了「馬祖故事館」，展館以八八坑道、戰地碉堡為造型，非常搶眼，展示馬祖農業、漁業、美食、文化，讓民眾參觀體驗不同的離島風情，發現馬祖獨特的魅力。

連江縣長劉增應、連江縣議會議長張永江、立法委員陳雪生等人，昨揪團前來參觀馬祖故事館，並由市長鄭文燦陪同參加傳統的乩轎互尬祈福儀式。

鄭文燦表示，馬祖鄉親在民國六○年代，多數飄洋過海移民來到桃園，因為這樣的淵源，目前在桃園的馬祖鄉親人數約五萬人，可說馬祖的海洋文化也是桃園文化的一部分；桃園將馬祖視為最好的姊妹縣市，從前年「台灣燈會在桃園」的馬祖燈區，到今年桃園農博的「馬祖故事館」，他希望每個活動都能加入馬祖元素；而甫完成上梁的八德龍山寺，是台灣本島第一座由地方政府修復的閩東式宗教建築，市府將協助後續工作，讓八德龍山寺成為馬祖文化象徵。

有藍眼淚意象、風燈、酒品及美食

農博馬祖故事館以戰地風情為布置主軸，有生活篇、戰地篇、建築篇，入口意象有鳳鷗、舢舨船、劍碑，館內有第一次來台展出的大型石斑魚標本，也闢建藍眼淚意象區、馬祖風燈、馬祖酒品及馬祖美食等。

劉增應表示，馬祖具有閩東文化，有著豐富的人文地景、飲食文化，桃園農博展出的馬祖故事館，充分呈現馬祖農業、漁業、特產、特色文化及戰地風情，可讓更多人了解馬祖的動人故事，也讓馬祖文化成為桃園特色，雙方將會有更加緊密的交流合作。