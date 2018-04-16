〈北部〉公幼、非營利幼兒園 今年增50班

2018-04-16

明天起可查詢 下月9日起報名

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市公立幼兒園及非營利幼兒園五月九日起受理報名，今年增加五十班、一四五九個名額，總名額達一萬五○六二人。家長明起可上「桃園市公立及非營利幼兒園招生系統」（http://kids.shlps.tyc.edu.tw）查詢各校招生簡章及名額，後續也能查詢各階段錄取、備取情形與招生缺額。

市府教育局幼兒教育科科長辛采芳表示，公幼及非營利幼兒園今年增加五十班、一四五九個名額，總名額成長至一萬五○六二人，公幼提供平日課後留園服務，最晚到晚上六點，非營利幼兒園可到晚上七點。

辛采芳指出，一○七學年度包括蘆竹區公埔、中壢區興國、新屋區永安、觀音區大潭及保生、龜山區大湖等六所國小都新增附設幼兒園，平鎮區復旦國小、觀音區觀音國小與龜山區新開辦的文德非營利幼兒園，將增設二歲專班。

教育局今年也使用桃園區經國國中、大有國中、永順國小，平鎮區東安國中，楊梅區楊光國中小的空間，開辦非營利幼兒園。「非營利幼兒園」是由政府提供建物、設備等，委託民間團體經營，沒有寒暑假、全面提供課後留園服務，每月學費約五千至六千元不等。

開放3足歲到國小學齡前幼兒登記

教育局指出，報名分三階段，開放三足歲到國小學齡前（一○一年九月二日至一○四年九月一日出生者），幼兒須設籍在幼兒園所在的行政區，第一階段於五月九日、十日報名，以「四足歲符合優先入園資格者」為先，「五足歲一般幼兒」次之。

第二階段為五月十六日、十七日，登記資格為「四足歲一般幼兒」；第三階段為五月廿三日、廿四日，開放「三足歲一般幼兒」登記。若申請人數超過名額，採公開電腦抽籤方式決定，若仍有缺額，則進入下一階段登記程序，額滿為止。

教育局指出，身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女，以上六類四足歲以上幼兒不限設籍地，一律優先入園；育有三胎以上子女家庭的四足歲以上幼兒，或父、母其中一人為外籍人士的五足歲以上幼兒，也可優先入園，符合資格者須在第一階段報名。