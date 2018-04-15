〈北部〉林智堅演說 苗縣徐定禎、竹縣鄭朝方與會

2018-04-15

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市小英之友會昨天舉辦「新竹市好政說明會」，由新竹市長林智堅以「幸福城市」為題發表演說。獲民進黨禮讓參選下屆苗栗縣長的無黨籍頭份市長徐定禎，與可能由民進黨徵召參選下屆新竹縣長的民進黨客家部主任兼發言人、前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方都與會，三人同台受到矚目。

好政說明會 林智堅暢談執政成果

地方政壇人士解讀，民進黨希望以林智堅的高民調滿意度與新竹市施政成果，拉抬鄭朝方跟徐定禎聲勢，帶動鄰近的新竹縣、苗栗縣選情。

徐定禎說，他是來取經的，期待苗栗縣能像新竹市一樣翻轉；鄭朝方說，新竹市的公園設施、各項建設與城市美學正在改變，可見林智堅的用心，新竹市做得到，新竹縣一定也做得到，未來若有機會一定向林智堅請益。

林智堅演說時暢談公幼增班及新增非營利幼兒園，強調上任後已增加近千個就學名額、幼教補助延伸至四歲、更投入超過二十八億經費推動「新校園運動」。在城市綠美化方面提出新竹之森的概念，進行中央公園、經國路綠園道、十七公里海岸線、漁人碼頭、新竹左岸等改造、建設工程。

交通方面，林智堅細數新竹火車站前、後站環境的改造、打通道路瓶頸與拓寬工程、一百四十六萬平方公尺的路平專案、智慧系統調整車流等，未來還要推動前瞻輕軌計畫。

地方政壇人士認為，本屆市長選舉，林智堅在不被看好下成功翻轉選情，用行動證明藍大於綠的艱困選區，仍可靠耕耘改變民意，三年多的施政並獲高民意支持度。民進黨希望新竹市做為領頭羊，帶動鄰近的新竹縣、苗栗縣選情，挑戰執政的國民黨。