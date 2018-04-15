〈北部〉垃圾場5月底飽和 竹東公所：不再收垃圾

2018-04-15

已堆置7500噸 接近上限8500噸

〔記者黃美珠／竹東報導〕新竹縣竹東鎮垃圾場，到昨天為止已堆置七千五百公噸垃圾。鎮長徐兆璋說，堆置上限八千五百公噸，如不持續清運，五月底將飽和。屆時竹東鎮公所清潔隊將「開始放大假」，不再出門收垃圾，該領的代收清運費也不會去領，收垃圾的工作就回歸縣府環保局自己去頭痛。

環局：將請中央協助解決去處

新竹縣政府環保局長黃士漢說，正在努力協調解決外運去化的問題，除了新竹市、苗栗縣的焚化廠，也將請中央幫助協調調撥處理新竹縣的垃圾去處。

公所：代收費不領 收垃圾回歸縣府

徐兆璋說，農曆年後，竹東垃圾掩埋場內暫置的六、七千公噸垃圾總算開始恢復清運，沒想到不到一週又停了，堆置到昨天，已約七千五百公噸。

他說，已向縣府說明，五月底掩埋場一旦飽和，屆時公所清潔隊將「全面放大假」不收垃圾，因為收了也無處去，代收業務費也將不領，所有垃圾問題回歸由縣府去執行、傷腦筋。

憂降雨將垃圾沖入野溪污染水源

徐兆璋說，開始要進入梅雨季，山區常有驟雨，他很擔心堆置的垃圾被沖到頭前溪上游的野溪，恐讓關切是否能喝到好水的新竹市民神經緊繃。且天氣漸熱，孳生蚊蟲，也讓人憂心爆發登革熱等疫情。

縣府環保局表示，全縣雖力推資源回收、垃圾減量，但每天仍有兩百四十公噸的垃圾產出壓力。三月初清運竹東垃圾場暫置的垃圾，不到一週又停擺，是因為新竹市焚化廠的焚化爐故障，修好後又逢苗栗縣、新竹市焚化廠輪流歲修，才會影響清運。