〈北部〉「寶貝家園」蓋新家 上樑後缺金援

2018-04-15

資金缺口近1500萬 面臨停工

〔記者魏瑾筠／八德報導〕專門服務六歲以下身障兒的身心障礙者日間托育機構「寶貝潛能發展中心」，今年已邁入第十四個年頭，為提供身障兒更完善的環境，在八德區茄苳路籌建新家「寶貝家園」，工程已於去年一月動工並分三期施工，但第二期工程經費仍有一四五六萬餘元缺口，若未順利籌募到經費，家園恐面臨停工困境，寶貝潛能發展中心發起「百元愛心磚」活動，期盼社會大眾伸出援手，讓寶貝家園順利完工。

發起百元愛心磚 盼各界捐助

寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，中心受限於空間等問題，僅能收托六歲以下的寶貝，目前收托人數共卅一人，而六歲到十八歲的寶貝，因有國民教育不需靠中心收托，但寶貝十八歲畢業後就出現斷層，有許多十四年前畢業的寶貝，高中畢業後只能待在家中，也面臨就業等問題，因此，中心開始了築家計畫，希望籌建更完善的空間，可收托十八歲以後的寶貝，並協助他們培養一技之長。

新家園讓身障兒習技能助就業

陳美谷表示，「寶貝家園」預計興建地上三層樓，完工後可收托九十名寶貝，四十名六歲以下、五十名十八歲以上，並設有便利商店、親子餐廳及烘焙坊，可讓寶貝在這裡學習工作技能，「若能接受一定的職業訓練，寶貝們一定有機會進入一般職場工作」，可解決許多身障家庭面臨困境，並減少社會成本。

陳美谷表示，築家總經費需要六九八○萬元，預計分三期募款、施工，三期經費各需二千萬元、二四○○萬元及二五八○萬元，其中，第一期工程款已於二○一五年十二月底募得並於去年一月動工；第二期工程款截至今年二月底僅募得九四三萬元，仍有一四五六萬餘元缺口，若不能在年底前募得工程款，「寶貝家園」恐面臨停工困境，第三期工程款則預計在二○一九至二○二○年間進行募款，於二○二一年底落成啟用。

鄭文燦捐1萬 拋磚引玉響應

目前興建工程已完成六十％的主結構體，市長鄭文燦昨天出席上樑典禮時，捐出一萬元拋磚引玉響應「百元愛心磚」活動，他說，期盼集結眾人的力量，讓資金募集能夠快一點，幫助寶貝家園早日完工，給畢業後、面臨就業階段的身障「大寶貝」一個溫暖的家園。

陳美谷表示，只要有十四萬人捐款一百元，或是一．四萬人捐款一千元，就可順利籌募到第二期經費；郵政劃撥：19907568，戶名：寶貝潛能發展中心，請註明「百元愛心磚」。