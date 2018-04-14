〈北部〉三星洛克馬椅被「斬首」 2國中生認錯

2018-04-14

5張木椅頭部落地 2燈飾被砸

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星搖搖洛克馬公園五張洛克馬木製座椅頭部，被人踹斷掉落地面，形同遭「斬首」，警方查出兩名國中生涉案。鄉公所將在園區加裝監視器，呼籲大家發揮公德心，不要再讓洛克馬落難。

三星搖搖洛克馬公園前身是三星公園，早期為太平山森鐵三星車站，鄉公所後來設置八噸重、八‧二公尺高的搖搖洛克馬裝置藝術，並增設搖搖洛克馬造型的翹翹板、搖椅、座椅，作為園區新亮點，去年八月改名「搖搖洛克馬公園」。

昨天上午六點，警方接獲報案，指搖搖洛克馬公園遭人破壞，轄區派出所警員到場，發現園區八張洛克馬木製座椅，有五張頭部落地；另有兩盞燈飾被砸，辦案人員調閱監視器畫面，前晚七點有不明人士進入公園，循線查獲兩名十五歲國中男學生涉案。

供稱好玩 警依毀損公物罪函送

涉案學生在老師陪同下到派出所認錯，供稱是嬉鬧好玩才用腳踹洛克馬座椅，警訊後，將依毀損公物罪函送少年法庭審理。三星鄉公所估算，五張洛克馬座椅、兩盞燈飾修復費用約需五萬元，要了解作案動機，再決定是否求償。

三星鄉長黃錫墉說，搖搖洛克馬公園假日常有遊客拍照打卡，是鄉內人氣景點，洛克馬座椅被斷頭，讓人難過，由於園區屬開放空間，鄉公所打算增設監視器，並請附近住戶發揮守望相助精神，以收遏阻之效。