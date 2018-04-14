〈北部〉「趣」看火金姑 花蓮鯉魚潭賞螢季登場

2018-04-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區明天結束賞螢活動，位於壽豐鄉的鯉魚潭接續舉辦賞螢季，昨起至五月十二日，每週五、六晚間七時安排導覽員，現場帶領遊客環潭一圈，夜訪「火金姑」。

5/12前每週五、六晚間免費導覽

二○一八大農大富「賞螢趣」由林務局舉辦，清明連續假期還創下單日一千五百人入園紀錄，目前雖仍是螢火蟲出沒季節，但為了「不要過度消費螢火蟲」，明起將提前結束平地森林賞螢活動，以維護螢火蟲棲地。

位於壽豐鄉的鯉魚潭也是花蓮賞螢秘境，花東縱谷國家風景區管理處昨起與花蓮林區管理處、花蓮棲地保育學會、鯉魚潭商圈發展協會及太魯閣客運合辦「趣看火金姑」活動，截至五月十二日前每週五、六，在鯉魚潭潭南環潭步道登場。

縱管處長林維玲說，鯉魚潭遊憩區每到四、五月夜間，閃爍螢光綠光芒的「火金姑」穿梭林間，宛如「螢光森林」，長約五公里的環潭自行車道及森林步道，處處可聞蛙鳴鳥聲，近年已成為夜間生態旅遊熱門據點。

她說，「大農大富」結束賞螢活動後，鯉魚潭接續開跑，讓兩地螢火蟲都有機會輪替休養生息，減少棲地干擾，今年鯉魚潭賞螢在活動期間每週五、六晚間七時及八時，將各辦一梯次導覽且全程免費，每梯次三百人，報到地點潭南觀音亭。

林維玲說，想參加活動的民眾請上網提前報名，活動當週星期一開放預約、星期四停止預約，現場由管理處志工全程導覽，民眾可在暗夜星空下，了解螢火蟲的習性與種類，感受有螢火蟲相伴的靜謐時光。

縱管處提醒賞螢民眾，請依導覽志工及工作人員指引，勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護安全，並將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」以降低光害。