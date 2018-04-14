〈北部〉民進黨竹市議員拚12席 10人完成登記

2018-04-14

〔記者王駿杰／竹市報導〕民進黨下屆新竹市議員參選登記，昨天截止，共十人完成登記，因全市五個選區將搶十二席，民進黨市黨部表示，北區尚未滿額、香山區保留徵召，十六日召開執行委員會討論。

北區未滿額、香山區保留徵召

民進黨新竹市黨部四月九日到十三日辦理市議員參選登記，現任議員共有六人完成登記拚連任，包括第一選區（東區）劉聲正、鄭貴元、曾資程；第二選區（南區）施乃如；第四選區（北區）李妍慧；第五選區（香山區）林盈徹。現任民進黨市議員中則有東區鄭宏輝、西區鄭正宗、北區吳秋穀未登記。

市黨部：結合盟友 保過半席次

民進黨新竹市黨部主委曾資程表示，下屆市議員選舉將力拚十二席，其中東區提名五人、西區提名一人、南區提名一人、北區提名三人、香山區提名兩人。未來會結合盟友新民意問政聯盟，力保席次過半優勢。

曾資程說，黨內除六名現任市議員登記尋求連任，另有四名新人完成登記，包括立委柯建銘特助鄭美娟、曾任市長林智堅秘書的曾文濤登記參選東區市議員；民進黨新竹市黨部執行長賴稟豐登記角逐北區市議員；曾任市長林智堅秘書的陳建名則志在西區市議員，老幹新枝並茂，展現搶攻議會席次的企圖心。

曾資程說，黨部十六日將審查資格，再將名單報中央黨部，確認無誤後公告提名，至於北區登記未滿額、香山區保留徵召，十六日將召開執行委員會討論。

國民黨16日起領表登記

至於國民黨方面，新竹市黨部主委呂學樟日前表示，下屆新竹市議員選舉黨內參選人提名登記，將在十六、十七日領表，十六到十九日辦理登記。