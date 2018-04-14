〈北部〉臭味瀰漫擾人 竹南居民夜夜喊苦

2018-04-14

海口、中港里民怒 門窗緊閉沒用

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮海口里、中港里居民近來頻頻抱怨，每到夜間空氣都瀰漫濃濃的刺鼻酸臭味，甚至夾雜濃厚的排泄物味道，即便門窗緊閉仍臭氣沖天。

環局：疑水資源回收中心烘泥排廢

苗栗縣政府環保局接獲通報到場稽查，初步懷疑是位於大厝里的竹南頭份水資源回收中心，在進行烘泥作業時排放廢氣，將進一步追蹤，若確定為污染源將要求改善。

竹南鎮濱海的海口里、中港里、大厝里由於西面有許多養豬戶、東邊則工廠林立，南邊還有苗栗縣垃圾焚化廠，因此常有居民反映，空氣中飄散各式異味，令人作嘔，嚴重影響生活品質，長年下來更恐危害健康，屢屢向苗縣府投訴卻未見改善，直批「長官們都睡著了嗎？」

查驗確定污染源 要求立即改善

苗縣府環保局空氣品質及噪音管制科長林健智表示，近兩天有接獲七件陳情反映聞到燒東西的刺鼻臭味，派員到現場稽查，疑似是竹南頭份水資源回收中心進行烘污泥導致，將進一步了解作業流程是否有疏失，若查驗確定為污染源將要求立即改善。

夜間採樣難度高 目前多由感官判定

林健智也強調，海口里、中港里等地區長年反映空氣氣味不佳，皆有派員到場稽查，但因目前國內尚無儀器可當場追蹤污染源，且夜間進行採集異味，樣本後須於十二小時內化驗，執行難度較高，目前多由感官判定，若追查到污染源仍可依法開罰。

至於附近養豬戶產生的臭味，由於位在農牧用地，空污法標準較為寬鬆，不過，環保局仍會要求業者加強環境管理，避免影響附近居民的居住品質。