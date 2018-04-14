〈北部〉拓路作業錯誤 地主兩代陳情還地

2018-04-14

多徵地約900平方公尺 議員批官僚

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員閻中傑昨天在工務局工作報告時表示，龍潭區福龍路二段只拓寬為十五米道路，政府人員弄錯卻徵收到十八米道路，地主四處陳情希望將未徵收的三米寬土地撤銷徵收，且原本縣府時代就發函無繼續拓寬計畫，未料，要求市府工務局會勘也沒有人到場，只發函說「尚難辦理」，明明就是政府做錯事情，還一副得理不饒人模樣，這是什麼態度、根本就是官僚。

市府：車流量增 正進行拓寬評估

工務局長黃治峯說，升格後平鎮到龍潭的車流量遽增，交通局正在進行縣道一一三甲線拓寬的評估，若無拓寬需求則會同意民眾撤銷徵收申請；另，有工務局官員私下表示，雖然政府徵收土地未開闢道路，但十多年來這塊土地還在種稻，地主並沒有吃虧，會邀請相關單位到現場再辦一次會勘。

閻中傑說，此案為縣道一一三甲線平鎮至龍潭段道路，省府於一九九九年一月核准，縣府於二○○一年一月公告徵收，縣府在進行徵收作業時因土地暫編地號錯誤，造成龍潭區成功路段二一八、二一九、二二○、一○七一等四筆土地額外被徵收，面積約九百平方公尺，當時地主謝清鳳四處陳情未果，如今謝清鳳過世，由他兒子謝新巧繼續陳情。

閻中傑說，這件事情明明是政府的錯，就應該要正視問題、還地於民，況且在二○一一年時，當時的縣府曾發函說明，福龍路二段並無拓寬計畫，如今地主要求撤銷徵收，市府又稱目前仍在評估是否拓寬，前後不一根本就是罔顧民眾權益。