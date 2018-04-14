〈北部〉南崁兒童藝術村大樹被剃光頭 護樹團體抗議

2018-04-14

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕市府文化局投入五千四百萬元經費，以歷史建築活化、修復的方式，將蘆竹區前內政部北區兒童之家打造為南崁兒童藝術村，預計今年五月中旬完工，而園區內有棵生長四十餘年的印度橡膠樹，因枝葉生長、蔓延到兩旁屋頂，市府擔心開放參觀後有公共安全疑慮，日前僱工進行修剪，不料引起護樹及環保團體反彈，質疑此舉是遏止樹木的「自由生長權」，昨天有多個團體號召前往陳情抗議，對於市府人員的解釋無法接受，雙方各執一詞，場面幾度尷尬，最後不歡而散、沒有達成任何共識。

市府：主幹腐朽中空 考量安全修剪

主導抗議的桃園護樹行動聯盟召集人吳凱琳不滿說，工程動工前建築師曾允諾不會修剪樹木，但該棵樹木日前竟被修剪得「光禿禿」，一點都不尊重樹木的生長權；文化局文化設施科長沈建忠解釋，該棵樹木因生長狀況不良，枝葉蔓延到兩旁建築屋頂上，且主幹也已腐朽中空，隨時都可能因支撐不住而倒塌，考量公共安全才請專業的造園景觀技師修剪樹木，而樹木也不會因修剪而影響生長，「半年後依然茂盛」。

吳凱琳接著質疑，當初說好要在大樹上蓋樹屋，也承諾地面會維持現狀，讓地面根自由生長，但施工後卻將該樹的地面根修剪，並用水泥鋪面將樹木圍起，此舉等同扼殺了樹木的生長；沈建忠坦言，原先的確有計畫在該樹設置樹屋，但經專家學者勘查發現，樹木已流出含有些許毒素的白色乳狀汁液，若不慎被沾到恐引發過敏，認為該樹僅適合觀賞、不宜親近，才會取消樹屋的設計，至於利用水泥將橡膠樹圍起，是因考量地面根多為淺根，擔心遊客被絆倒受傷，一切作法都是基於公共安全考量。