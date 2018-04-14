〈北部〉停駛6年 太平山蹦蹦車7月復駛

2018-04-14

羅東林管處招募司機、站務員

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區蹦蹦車修復工程進入收尾階段，預計六月試營運，七月復駛。羅東林管處最近上網招募司機及站務員，大舉招兵買馬，宣告蹦蹦車將在停駛六年後重出江湖。

蹦蹦車是早期太平山伐木時期的運具，伐木事業結束後，轉型森林遊樂區，羅東林管處民國七十四年修復三公里長路線，八十年載客營運，因行駛過程會發出「蹦！蹦！」聲響而得名，是太平山遊憩亮點。

修復進度9成 5月底前完工

一○一年八月蘇拉颱風，造成太平山蹦蹦車鐵道路基掏空、邊坡滑落及車站塌陷，災後羅東林管處花費鉅資整修，原訂一○五年四月修復。不料，一○四年暑假又遇上蘇迪勒、杜鵑颱風，帶來新災情，羅東林管處啟動另一波搶修工程，兩階段修復經費超過一億元。

「蓄勢待發！」蹦蹦車修復工程現階段施工進度約九十％，軌道鋪設及月台工程正趕工中，預定五月底前完工，六月試營運，暑假重新啟用。太平山國家森林遊樂區透過臉書粉絲專頁招募工作人員，網友得知蹦蹦車即將復駛雀躍不已，「期待很久很久了」、「期待好久+1」、「要開動，太棒了」、「揪團搭蹦蹦車看雲海」。

網友、旅遊業期待 林管處票價未定

蹦蹦車鐵道起點太平山莊，終點茂興車站，全長三公里，單趟車程二十分鐘。六年前營運期間，全票（來回票）一百五十元，未來復駛後票價是否調整？羅東林管處長吳坤銘說，將依照營運成本訂出合理價格，討論後報請林務局核定，目前仍未定案。

吳坤銘說，蹦蹦車復駛後，每年票價收入預估有三千萬元，為太平山營造龐大的經濟效益，帶動宜蘭縣生態旅遊風氣，被觀光業界寄予厚望。