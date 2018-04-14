〈北部〉核准陡坡種薑 苗栗縣府挨批決策失當

2018-04-14

大雨致土石滑落 阻礙道路

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉彭姓鄉民等人向苗栗縣議員陳春暖反映，指大湖鄉義民廟附近道路，苗栗縣政府核准地主在超過六十度的山坡地種植生薑，結果近日大雨泥土滑落，不但阻礙道路通行甚至流到附近草莓園，讓民眾質疑苗栗縣政府決策失當，衍生民怨。

農業處：合法申請 非濫墾

苗栗縣政府農業處農務科長徐春良表示，地主之前栽種生薑經過合法申請，並非濫墾濫伐，不過如今因大雨導致坡地土石滑落，甚至阻礙道路以及附近溝渠與草莓園，已要求地主昨天一早清理完畢，若後續涉及賠償事宜也要負擔。核准陡坡種薑 苗栗縣府挨批決策失當形等條件

針對民眾質疑苗栗縣政府核准地主在坡度超過六十度的山坡地栽種抓地力低的生薑？徐春良說，目前法規並未針對坡度作為是否開發標準，未來會將此案做為參考案例，往後若有民眾申請在坡地栽種農作物，審核時將會考慮地形例如坡度以及地質穩定性等，並且需栽種深根性林木，以免因雨勢和地勢較陡，再度發生土石滑落等狀況。

苗栗縣政府水利處水保科則表示，水保科主要配合主管權責單位，由於此案之前農業處已經核准許可給地主，經審查後也沒有違反相關水保規定，未來若農業處採取新的認定標準，一切都會配合。

陳春暖則質疑，農業處一開始核准時就應考慮生薑栽種在路邊超過六十度的山坡地，是否會影響水土保持問題，如今發生問題，土石還流到附近草莓園以及住宅前，更阻礙交通安全，苗縣府日後更應謹慎處理。