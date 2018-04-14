〈北部〉桃園市府公務群組 首長姪子被爆傳A片

2018-04-14

對記者詢問回應「不清楚」

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員黃敬平昨天在議會質詢時爆料，市府工務局長黃治峯的姪子黃家興，原本只是工務局養工處約僱人員，到工務局只有一年半時間就高升為約聘人員，經常在外打著局長名號和廠商交際應酬，更誇張的是，他還在工務局LINE群組傳Ａ片，根本就是違法亂紀；記者昨天致電黃家興，對於各項問題他僅回應，我現在不清楚、回去看看再說。

市府：下班時間誤傳 退出群組以示負責

黃治峯表示，黃家興是於下班時間，將Ａ片誤傳到公務群組內，事後也立即退出以示負責；另，工務局約聘僱人員由於工作量大，並不是很熱門，以黃家興約聘案來看，只有兩個人來應徵，並無特權問題，而在事發後黃家興已經請辭獲准。

被疑升職快速 養工處：過程公開未徇私

黃敬平說，約僱人員的薪水是一口價，只有升等為約聘人員，薪水才有可能調升，有很多約僱人員待了十幾年都升不到約聘人員，黃家興似乎靠著「局長叔叔」的背景，來工務局才短短一年半就升為約聘人員，羨煞局內約僱人員；市議員葉明月則消遣，乾脆把Ａ片放出來給大家看好了。

養工處表示，黃家興是於一月九日晚上七時廿一分，誤將Ａ片傳到公務群組內，他隨後於七點廿九分退出群組以示負責，可能是誤傳後太過緊張，沒想到LINE有「收回」訊息的功能，第一時間沒有先將錯誤影片回收，約八分鐘後選擇退出群組，誤傳的影片也無法收回了。

對於特權說，養工處表示，約僱人員的薪水為三萬四千多元，剛升為約聘人員薪水等同約僱人員，但可以慢慢調薪，最多到四萬六千多元，目前工務局的約聘人員佔整個約聘僱人員比例大約廿到廿五％，至於約聘人員任用都會上網公告，過程公開、透明，不會有徇私情形。