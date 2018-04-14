〈北部〉西濱快永安至新豐段 5月通車

2018-04-14

〔記者李容萍／桃園報導〕清明連假期間，鄰近桃園農業博覽會的西濱快速公路（台六十一線），適逢國道實施南下高乘載，促使南下車潮紛紛湧入台六十一線，多數駕駛並不清楚從台六十一線五十四公里永安匝道過後的高架段尚未竣工、須併入平面道路，導致高架一度宛如大停車場、塞爆了；對此，公路總局預計台六十一線永安至新竹新豐路段，可望在今年五月就可通車，並於明年底通至鳳岡，讓沿線真正落實客貨、快慢車的分流。

公路總局西濱公路北區臨時工程處副處長詹益祥表示，西濱快速公路原為紓解國道一號及國道三號壅塞車流，並與國道一號、國道三號及東西向快速公路，建構台灣西部地區整體的高、快速公路路網，達到全面且快速的公路運輸目標。

新豐至竹北路段 明年底才完工

詹益祥說，西濱快速公路北部路段自新北市八里區至新竹市香山區，繼桃園市觀音至永安段於去年十二月通車後，桃園永安至新竹新豐段（約十公里）將於今年五月完工通車；但新豐至竹北路段因行經軍方演習重地，在經常性管制施工下，需至明年底才能完工，屆時西濱快速公路北部路段將僅剩新竹縣竹北市至新竹市香山區段無快速公路路型，僅能利用現有一般省道台十五線連接。

詹益祥表示，這是由於竹北至香山段在二○○三年規劃路線時，因行經南寮頭前溪出海口水鳥保護區，加上新竹市政府認為西濱快速公路在新竹南寮區內以高架興建，會阻礙南寮漁港景觀進而影響發展觀光，在都市計畫通盤檢討時廢除計畫路線。

公路總局考量此路段於明年底通車至竹北後，大量車流會因穿越台十五線，造成新竹市路段嚴重壅塞，五年前已重新評估規劃路線，並已完成可行性評估報告，對於路線方案影響漁港景觀部分，已研擬路線沿漁港外圍防風林中穿越，也取得市府漁港景觀規劃方案，將高架橋配合漁港景觀與遊憩設施整體規劃方案，近日由公路總局與新竹縣市共同研討，將於四月底依據研討意見完成修正方案，待五月初取得兩地首長的同意後，將可行性報告再陳行政院核定。

公路總局估計，此路段最後十公里的缺口，在行政院核定可行性報告後，因路線更改，還需要做環境影響評估及都市計畫變更，再加上用地徵收，全部興建完成大約還要再花八年的時間。