〈北部〉平地萱草新品種 「粉佳人」吉安看得到

2018-04-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕名為「萱草」的金針，別稱「母親花」，花蓮縣主要盛產於玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山上，花蓮區農業改良場十多年前引進國外萱草品種，進行育種並朝休閒農業發展，成功選育出適合種在平地觀賞的五大品種，正值開花季節，最長花期可達五個月。

台灣常當作「金針菜」食用的萱草，盛產於夏季，盛花期八至十月間，歐美地區多半作為觀賞花卉，適合盆栽觀賞或在露地花壇栽培，因花型、花色多變，至今超過三萬多種。

花蓮金針花產業因朝休閒農業方向發展，二零零二年開始引進國外萱草品種，並同步育種計畫，經授粉雜交、種子播種、培養成株、優良單株選拔等過程後，再進行營養系大量繁殖、特性調查、品種特性檢定等試驗後，成功選育出萱草花蓮一至五號。

吉安嘉德萱草田 每年4月免費參觀

花蓮農改場長范美玲說，萱草花蓮一至五號的花型、花色各具特色，開花期每年四至六月間，有的品種花期可長達五個月，除了適合作盆栽觀賞，也可種在休閒農場的庭園，供景觀應用。

她說，目前分別栽培在花蓮、桃園及彰化等地的「萱草花蓮一至五號」，已透過技術移轉方式授權業者繁殖推廣，將持續開發新的萱草花型、花色，提供產業及庭園景觀綠美化使用，滿足農民對於品種多樣化的需求。

位於花蓮吉安鄉稻香村廣賢二街的嘉德萱草田，每年四、五月免費開放民眾參觀，其中萱草花蓮一號的「粉佳人」開花期早，粉嫩色系大受歡迎，另在花瓣中段有紅色大眼圈、花瓣為橙黃色的萱草花蓮三號「甜蜜佳人」也令人賞心悅目。