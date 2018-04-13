〈北部〉幫弱勢兒換新衣 新月捐4300套童裝

2018-04-13

委託宜蘭縣府物資銀行轉贈

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭新月教育基金會捐贈市價約四百六十萬元的四千三百套童裝，委託宜蘭縣政府物資銀行轉發給縣內弱勢家戶。宜蘭縣代理縣長陳金德感謝新月基金會大方捐助，帶給弱勢家戶溫暖與幸福。

宜蘭市蘭城新月廣場在民國一百年成立新月教育基金會，透過各種方式回饋地方，這次結合服裝廠商，捐出台灣生產的優質春夏童裝四千三百套，相當大手筆。

宜蘭縣、市長與小朋友走秀

宜蘭縣政府與新月教育基金會昨合辦「新月捐童裝與愛同在億起來」捐贈儀式，陳金德、宜蘭市長江聰淵連袂出席，還與穿上童裝的宜蘭市立幼兒園小朋友一起走秀，透過精彩的演出迎接新春、散播溫暖活力。

這批四千三百套童裝由縣府物資銀行媒合，將轉贈給低收、中低入戶、社工服務案件及兒少社福機構的孩童。陳金德說，關懷弱勢是縣府施政主軸，部分弱勢家戶生活所需，在現行救助體系難以被滿足，物資銀行會積極媒合社會資源，作有效分配，照顧最需要幫助的人。

江聰淵表示，小孩都是大人的寶貝，弱勢學童需要各界關懷，幫助他們快樂長大，新月基金會慷慨付出，讓人感受到社會溫暖的一面。

新月教育基金會董事李莉莉說，新月基金會舉辦很多慈善活動，以行動回饋宜蘭，接下來不會停下腳步，將繼續拋磚引玉，偕同更多善心人士營造愛的暖流。