〈北部〉前瞻金援 南庄十三間老街玩文創

2018-04-13

結合在地特色 推漫慢遊計畫

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府行銷國際慢城南庄，提報「十三創意街區漫慢遊計畫」，獲經濟部補助三千零六十萬元前瞻經費，為期三年，將結合在地特色店家，振興十三間老街特色風貌，打造成文創商店街，進而串連原有桂花巷老街、康濟吊橋、南江老街等景區，吸引更多青年返鄉創業，並提升觀光動能。

縣長：打造青創基地 吸引青年返鄉

苗栗縣長徐耀昌昨天走訪十三間老街內的文創小店，除品嚐窯烤麵包、手沖咖啡及在地美食，另也細細欣賞各式創意手工藝品，並與創業青年意見交流，了解地方需求，承諾將提供更多資源，打造以「創意右岸」及「人文左岸」為主軸的觀光前景。

徐耀昌強調，將強化輔導十三間老街作為青創基地，未來除能分流桂花巷的遊客，串連起康濟吊橋、南江村、蓬萊護魚步道等景點，使南庄的觀光產業更具深度及廣度。

苗栗縣南庄鄉十三間老街觀光發展協會理事長黃旭良表示，目前十三間老街內有八家新興店家，有在地美食、小農手作工皂、蜂蜜，及融合客家及原民特色的手工藝品店等。未來老街皆會將以推廣在地文化為主，透過青年創意及網路的力量，讓人們看見有別於桂花巷的不同特色老街。

苗縣府規劃以橫跨中港溪的康濟吊橋為中心，十三間老街作為「創意右岸」，並提「創業鳥窩窩孵育計畫」爭取前瞻補助，做為青年進駐創業基地；而南江村老街則以「人文左岸」為主軸，以咖啡產業打造休閒廊道。