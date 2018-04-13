〈北部〉尖石青蛙石步道 開張11天吸客上萬人

2018-04-13

〔記者廖雪茹／尖石報導〕新竹縣尖石鄉青蛙石步道園區，三月廿八日正式對外開放後，短短十一天吸引一萬餘人參觀，門票和消費收入合計逾三百萬元，遠遠超乎預期，公所將持續改善周邊設施，營造優質旅遊環境，提供在地年輕人返鄉就業。

超乎預期 提供年輕人返鄉就業

尖石鄉長雲天寶表示，位在鄉道竹六十線五公里處的青蛙石，原本只是遊客路過休息、拍照完就走的景點，經由觀光局補助施設木棧步道，加上部落市集和接駁車服務等配套措施，遊客停留時間大幅增加，連帶創造額外經濟效益。

鄉長：欣賞那羅溪 步道將延伸

雲天寶說，青蛙石步道從三月廿八日開放以來，至四月八日（週一休園）止，短短十一天吸引一萬餘人參觀，門票收入一百零八萬元，假日常見遊客大排長龍；另據那羅灣休閒農業區及市集管委會統計，十一天的營業額超過兩百萬元，遠遠超乎預期，數十名到外地工作的族人臨時被找回來幫忙，門票和消費營收合計逾三百萬元。

雲天寶說，為吸引部落青年返鄉穩定就業，公所已向營建署爭取約四千萬元加強步道設施，三月底經評比通過，預計從錦屏二號橋沿竹六十線延伸到那羅停車場，全長約一公里，讓遊客可沿途欣賞那羅溪之美，等收到核定公文即可辦理規劃設計。

此外，那羅市集除了原住民農特產展售和原味餐飲，公所也向原民會爭取五百多萬元，將規劃設置文化展演場地，提供泰雅音樂和舞蹈展演，宣揚原住民文化。

遊客最好線上預約入園

雲天寶提醒遊客最好線上預約入園，預約後儘量到場，採悠遊卡及一卡通付款，現場若未額滿仍可購票。週一則休園，請勿擅闖，入園申請系統網址（http://61.60.72.147/Frog/）。

尖石鄉公所表示，青蛙石步道園區入口自錦屏二號橋而下，天然谷出。規劃兩條木棧步道，一條是生態步道，另一條觀瀑步道，盡頭處連接由強化玻璃打造的圓弧型彩虹橋，右側可近觀氣勢磅礴的飛瀑，左側可見仿如潑墨山水畫的崖壁，也是電影「賽德克˙巴萊」重要拍攝場地。