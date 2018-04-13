〈北部〉《民進黨中壢區議員初選》彭俊豪 政二代民調衝第一

2018-04-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市黨部昨天公布中壢區議員初選民調結果，該區提名五席，有七人投入初選，由彭俊豪、張曉昀（女）、黃傅淑香（女）、徐景文、張昌章出線。

民調支持度最高的彭俊豪獲廿四．四三％，彭來自政治家族，父親彭添富曾任省議員、立法委員、省諮議長，現任桃園果菜市場公司董事長，地方人脈雄厚，拿下最高民調不令人意外。

黃傅淑香是現任議員、深耕基層，拿下十七．二九％支持度；前縣議員徐景文獲十七％，他於本屆立委選舉於中壢選區代表民進黨挑戰現任立委陳學聖，以三八五票小輸，在藍大於綠的中壢區可說打了場漂亮選仗。

新人表現最亮眼的是張曉昀，她打出「中壢大姊姊」的文宣，並以清新、亮眼外表，獲得民眾支持，支持度十八．一四％僅次於彭俊豪；曾任中壢市民代表的張昌章獲十．二八％，但其票源與無盟議員張運炳嚴重衝突，將面臨艱困選戰。

中壢區提名五席有一席婦女保障

名額，而兩名女性參選人黃傅淑香、張曉昀都表現亮眼擠進前五名，不需獲保障提名，而張曉昀是素人參政，民調可加權廿％，未加權就已穩獲提名。

落榜的吳正吉民調支持度為七．九四％，他是前縣議員羅文欽的助理；周秀玲獲四．六％支持度，是前中壢市代表會副主席劉威德妻子，民進黨全國黨代表。