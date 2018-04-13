〈北部〉《桃園》認購「媽媽桃」80盒 農業局將提撥獎助學金

2018-04-13

撥3%給復興4小校 做獎助學金

〔記者陳昀／桃園報導〕「媽媽桃」預購開跑！復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，為了減輕農民產銷壓力，市府農業局今年首度推出企業社團認購計畫，以八十盒為單位，營收也會提撥三％給在地的光華、三光、高義、巴崚國小作為獎助學金，今年預估有七千盒產量（七萬五千顆）。

拉拉山水蜜桃聞名全國，但六月以後才能嚐鮮，農民栽種出產季提前一個月的熱帶水蜜桃「五月桃」，產季因逢母親節又稱「媽媽桃」，復興區爺亨部落更是盛產。

果實較小 皮薄、汁多、香氣足

爺亨部落多元產業發展協會理事長高麗枝表示，「媽媽桃」的果實比較小，但口感跟水蜜桃差不多，皮薄、汁多、香氣足，「可脆可軟！很好吃！」

由於「媽媽桃」不能久放，農業局今年推出認購計畫，希望減輕農民產銷壓力，企業、社團認購單位最少八十盒，認購金額的三％將分配給復興區後山的光華、三光、高義、巴崚國小作為獎助學金。

農業局輔導科長余誌松表示，媽媽桃即日起至五月九日接受預購，八粒裝四百五十元、十粒裝四百元，運費另計，五月十日陸續出貨、產地直送；「媽媽桃」企業社團認購計畫可查詢臉書粉絲專頁「媽媽桃Mama Peach」，或電洽：391-2112、391-2017。

余誌松說，配合推廣媽媽桃，市府也規劃「鮮享媽媽桃」一日、二日遊行程，安排民眾到「媽媽桃果園」導覽，並到周邊新溪口吊橋、基國派教堂、小烏來天空步道小旅行，意者可上「桃園自在遊」網站報名。