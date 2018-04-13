〈北部〉《桃園》110露營地不合格 議員催生專法恐「難產」

2018-04-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全市一一○處露營地因受限相關土地管理法而全數違規，市府觀光旅遊局今年初公開揭露安全資訊的「露營地圖」，提醒遊客注意，也要求業者限期改善，但事隔多月，問題仍然無解；此議題昨天成為市議會質詢焦點，議員們紛紛要求市府應有所作為，直言「不要等到憾事發生才謀求補救，後果會不堪設想」，要求儘速訂定專法管理。

礙於中央未修法 桃市難訂管理辦法

觀旅局長楊勝評說，對於違規業者已要求限期改善，逾期未改善者，各業管單位將依法裁罰。但他表示，議員們雖要求市府訂出專門的管理辦法，礙於中央並未修法，在不能逾越母法的前提下，無法訂出管理辦法，市府的立場為確保民眾的安全，也期盼給露營場所業者一條活路而非死路，將對違反基本安全原則的露營地優先輔導，並會持續監控大規模的開發案，避免增加更多危險的露營地。

議員批不能揭露風險後 坐視不管

議員們不分藍綠都對違規露營地問題表達關切，劉茂群表示，露營地主要集中在復興區，觀旅局不能只是公布「露營地圖」、揭露風險後就坐視不管；黃景熙建議應讓業者有法源依據，市府也能排除位於高危險區的營地，才能保障民眾安全。

謝彰文認為，露營已是民眾休閒主流，市府應該慎重處理，應該儘速訂定管理專法。她表示，露營區管理有兩個問題亟待克服，一是露營區亂象可能涉及山坡地水土保持、建築法規等，因此訂定專法管理刻不容緩，二是業管單位多頭馬車，如農業、環保、消防、地政等都沾得上邊，建議應統一事權，並成立單一對策窗口。

第二波露營地圖 復興9處仍不安全

楊勝評會後表示，今年一月公布的「露營地圖」，因有業者反映被指違法情形，並不在其營業範圍內，經重新量測、套圖，觀旅局於三月下旬更新公布第二波名單，結果有九處均位於復興區的露營區仍然不符「露營區基本安全原則」。其中，三木露營區、金暖谷、奎輝營地及彩霞谷FUN露營區位處土石流潛勢溪流範圍；那山。達雅賀、清龍谷野營度假中心及雅渡休閒農場位處山崩與地滑區；永隆農場及雲頂露營區未依規定設置邊坡平台。