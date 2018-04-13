〈北部〉醫檢影像上雲端 花東4大醫院近9成

2018-04-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕病人在甲醫院已照過Ｘ光、電腦斷層，轉院後還得全部重來一次？健保署今年一月起推動大醫院把ＣＴ（電腦斷層）、ＭＲＩ（核磁共振）等影像上傳雲端，截至目前，花蓮、台東四家區域以上醫院，上傳率已有八十九％，讓民眾轉院也不怕調不到影像資料。

汽車修理廠老闆林先生今年一月幫客人趕工修車時，不小心扭傷脖子，原以為休息一下會好，沒想到修好車子後愈來愈痛，趕緊到花蓮慈濟醫院掛急診，擔心有頸椎骨折，醫師為他進行Ｘ光及電腦斷層掃描，開藥後，也請他後續門診持續追蹤。

林先生返家後，因習慣到門諾醫院看病，又掛了門諾的診，向醫師告知病情，以及先前在慈濟做過檢查。林先生說，本來以為檢查都要重作，沒想到醫師打開電腦「居然調得到他在慈濟照的Ｘ光片」！經判讀後說，應該是頸椎退化性脊椎炎，以及頸部關節韌帶扭傷。

能夠讓病人「甲醫院檢查、乙醫院看片」，其實是健保署今年起推動的雲端醫療影像資訊分享平台。健保署東區業務組表示，今年一月起，醫院替病人執行的電腦斷層攝影（CT）、核磁共振掃描（MRI）、超音波、胃鏡、大腸鏡、X光檢查（胸腔、齒顎等），健保署鼓勵醫院將影像及檢查報告上傳雲端系統，方便其他醫院調閱，提昇病人的就醫品質及方便性，減少醫療資源浪費，更能舒緩醫學中心壅塞狀況。

健保署東區業務組主任李少珍說，目前全國已有九十九％的醫院，將ＣＴ、ＭＲＩ資料上傳雲端，有九十一％醫院有實際調閱資料；東區十七家醫院全部都可以上傳、調閱，每天上傳約一千二百筆資料，花東地區四家區域級以上醫院，包括花蓮慈濟、台東馬偕、花蓮門諾以及國軍花蓮總醫院上傳率也有八十九％，各醫院調閱一筆資料，只需十秒至廿五秒，增加效率、也節省時間。