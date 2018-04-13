〈北部〉蓋殯葬禮廳「偷偷來」大進村民包圍抗議

2018-04-13

縣府稱會勘是行政程序 會聽民意

〔記者張議晨／宜蘭報導〕又有業者相中宜蘭縣冬山鄉大進村新建殯葬設施，本週會勘時，遭村民痛罵「偷偷來」，號召近百人包圍建築基地（見左圖，記者張議晨翻攝），誓言反對到底。縣府解釋，會勘僅是行政程序，會參考各界意見併入審查考量。

民國九十四年，懷恩開發公司在大進村購地擬興建納骨塔，村民長期抗爭，雙方鬥法對峙超過十年，幾年前被迫撤案，抗爭行動宣告落幕，不料，近期有業者另起爐灶，消息傳出後，村民群情激憤。

近百人包圍 質疑最終要蓋納骨塔

上月中旬，業者向縣府遞交事業變更計畫，擬將大進村進偉一路旁一塊近兩公頃「農牧用地」變更為「殯葬用地」，計畫新建十座禮廳，供辦理告別式使用，村民質疑業者最終要建納骨塔，週二縣府辦理會勘時，近百村民集結抗議，表達反對立場。

大進村守望相助隊長簡順池昨天不滿地說，原以為懷恩公司撤案後，他們就能安穩過日子，沒想到又有新業者想在村內蓋殯葬設施，申請前未與地方溝通，根本是「偷偷來」。

大進村轄內的「羅東壽園」（羅東殯葬所），今年展開增建工程，位在不遠處的冬山鄉新納骨塔工程也將完工。簡順池質疑，是否有必要在大進村另蓋殯葬設施，他請縣府聽取民意審慎評估。

縣府說，冬山鄉地方人士對此持反對意見，顯示業者與居民溝通不足，會勘是一般行政程序，接下來還要接受審核，村民意見會被納入審查參考。

業者回應，宜蘭縣溪南地區主要殯葬設施「羅東壽園」，目前只有兩座禮廳，申請人必須排隊久候，因此在大進村申請新設禮廳，將與大進村民再溝通，達成共識才會動工興建。