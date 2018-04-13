〈北部〉竹市將軍村整地 挖到疑日治防空洞掩體

2018-04-13

文化局：保留並妥善規劃

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府正進行將軍村開放圖書資訊園區第一期工程，最近整地時挖到一處疑似防空洞的混凝土掩體，經文史工作者張德南和防空避難設施專家楊仁江現勘，初步推測應是日治時期或戰後初期建置的防禦性臨時避難空間，新竹市文化局將保留並妥善規劃後予以重現。

整體呈S型 可容納10人

楊仁江表示，此防空洞掩體的位置，是在原來的停車場，為混凝土構造，無鋼筋，兩側出入口略彎，整體呈S型，兩邊頂端及邊緣為紅磚。內部空間高約一百八十八公分，淨寬約一百卅公分，長五百卅公分，可容納十人，中間拱形頂蓋有兩個直徑約十八公分的通風口，邊緣有陶管，中間則以石頭塞住。

而通道一邊為入口斜坡道，可用滑行方式進入避難；一邊為階梯，應該是出口，但末端將最上層踏階立起做為阻隔。

新竹市文化局表示，此地點原規劃為「將軍村開放圖書資訊園區」可食地景，因發現此地下掩體，會與規劃團隊研議思考如何保存，融入可食地景，規劃成防空體驗場所。

文化局表示，八二三砲戰後興建的新竹市金城新村，過去因曾有很多將軍居住享有「將軍村」美名，市府為保留其特有美式宿舍環境及眷舍歷史文化，一○四年十月廿六日公告登錄為歷史建築，後來又規劃打造為「將軍村開放圖書資訊園區」。

施工中的第一期工程，將先修繕其中三棟房舍，做為生活里院、慢食學院及修復圖書館；戶外空間則規劃為結合小農市集、可食地景的大地圖書館。