〈北部〉土地公「照」看 獅潭山路不再垃圾滿地

2018-04-13

公所出奇招 兩個月來不見垃圾

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉為偏郊山區鄉鎮，獅潭鄉公所通往知名宮廟「仙山靈洞宮」的山路，路旁常見垃圾棄置，不僅有礙觀瞻，也破壞環境衛生；鄉公所曾放置垃圾子車、垃圾桶，垃圾仍滿地；公所遂「請神相助」，於農曆春節前在路旁放置土地公照片並配上標語，果收「神效」，兩個月來沒人敢亂丟。

鄉公所清潔隊長林淑美說，獅潭鄉人口不多，且多為老年人，研判亂丟垃圾者應該是外來觀光客；鄉內除了果園，老街上的仙草、客家美食餐廳外，還有知名的仙山靈洞宮，且被丟置的垃圾地點熱區，都是通往仙山的山路上。

曾設垃圾子車 依舊亂丟垃圾

鄉公所為了環境清潔，加上不讓造訪遊客觀感不佳，認為獅潭鄉垃圾亂丟，所以陸續設置垃圾子車及垃圾桶，但即便公所已提供了如此貼心的服務，但垃圾亂丟情形仍無法改善；公所眼見「問蒼生」不成，遂只好求神，請出鄰近土地公廟的土地公坐鎮。

公所趕在農曆年假前，在路旁掛上土地公照片，並搭配「你再亂丟，土地公都在看」標語，結果奇招奏效，目前已經維持兩個月的清潔；鄉民說，各地都曾見公部門在垃圾易亂棄置點，立標語、寫罰則，但仍是垃圾成堆，沒想到請出土地公才有效，「還是土地公神通廣大啊！」

過年前掛上照片和標語 奏效

不過，公所也呼籲民眾，現在依靠土地公保佑，提醒大家「人在做，天在看！」但環境的乾淨整潔，仍有賴民眾共同維護。

前年，新竹縣湖口鄉也曾有類似做法，打出「亂丟垃圾，神明在看」告示，成為另類遏止亂丟垃圾惡習的好方法。