〈北部〉《桃園》機電工程招標未果 機捷中壢延伸線卡關

2018-04-13

〔記者許倬勛、謝武雄／中壢報導〕市長鄭文燦昨視察機場捷運A21環北站及A22老街溪站時表示，中壢延伸線施工進度已達五十％，因機電工程招標七度流標，造成工程延宕，市府已經擬妥各項方案，希望能夠縮短工程，最快於四年內通車，而機捷A23中壢火車站預定今年開工，屆時將成為三鐵共構車站。

鄭文燦指出，機捷中壢延伸段已完成泰半，A22老街溪站站體結構及配合鐵路地下化所進行的路線降挖也大致完成，市府經與交通部高鐵局協商後，預計四年內完成A22老街溪站，至於機電標七次流標，市府已經擬妥各項因應方案，希望完成招標後能夠縮短工期、盡速完成。

8月後 可封閉元化路地下道

鄭文燦說，機捷A23中壢火車站因須封閉元化路地下道後才能開工，因此市府將拓寬中新地下道成為雙向各三混合車道，待拓寬工程於八月完工後，即可封閉元化路地下道，A23中壢火車站就可動工。工區已完成交通標誌設置、地坪敲除及鋼軌樁打設，正進行土方開挖及既有排水箱涵改道，待替代方案完成後，可先鋪設臨時軌道，讓鐵路地下化、機場捷運延伸線、捷運綠線延伸線三鐵共構的中壢火車站早日開工。

流標卡在系統 市府也頭痛

據了解，機捷延伸線機電工程七次流標的主因，是因延伸線的系統必須和原系統相符，機捷使用英國英維斯系統，而英維斯被德國西門子合併後成為英國西門子，高鐵局多次要求德國西門子報價未果，因卡在機電的號誌系統沒有其他廠商可以搞定，才會七度流標。

事實上，機捷通車時程先前因六度跳票，當時高鐵局、桃捷公司曾派員前往德國，希望德國西門子公司協助解決機捷號誌問題，經德國西門子派技師來台，機捷四五二二項缺失，才短短半年時間就完全解決還可以通車營運，但坊間也傳出，西門子當時要求承接桃園捷運綠線的交換條件說；巧合的是，綠線捷運機電工程招標，德國西門子團隊就參與投標，外傳市府就是希望該公司得標後，能一併解決延伸線的機電系統問題。

最下下策 A22至A23用公車接駁

為了解決機捷延伸線的機電系統問題，市府捷運工程局堪稱絞盡腦汁，甚至評估將綠線捷運延伸到中壢火車站的機電工程，可以拉到機捷A21環北站；最下下策的方案是，擬透過機捷A21環北站的電力、號誌系統，讓捷運列車可通行到A22老街溪站，而A22老街溪站到A23中壢火車站間，則以接駁公車解決。