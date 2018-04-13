〈北部〉《桃園》韓車爛攤一堆 台鐵拒買10年

2018-04-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕由德國西門子、中華工程、韓國現代Rotem組成的團隊，確定進入捷運綠線機電工程二階段實質審查，也是唯一進入實質審查的團隊；Rotem屬於韓國現代集團，其前身為韓國現代精工，現代精工曾低價搶標鐵路局四百輛推拉式（PP）自強號，結果因品質低劣且擺爛走人，雙方仍對簿公堂，而Rotem的捷運車廂在其他國家傳出事故不斷，因此讓藍營議員不斷要求，千萬別讓韓車來到桃園。

長期關心桃園捷運的捷運監督聯盟總召牛煦庭表示，韓國現代精工於一九九四年間，投標當時省政府物資局辦理台鐵四百輛PP自強號的採購案，該採購案預算一百五十億元，現代精工以七十二億元的最低價得標，但該批PP自強號上路後紕漏不斷，氣得當時的交通部長林陵三出重手，對韓商下了十年禁令。

牛煦庭說，Rotem公司網頁介紹其沿革提到，一九九七年亞洲金融風暴，南韓現代精工、大宇重工、韓進重工等三大重工鐵道部門合組為韓國軌道公司（Koros），之後更名為Rotem，現代精工當然就是Rotem的前身。

紀錄不良的韓車可能成為桃園綠線捷運系統的車廂，早在市議會鬧得沸沸揚揚，議員們也整理出Rotem的各項劣蹟，包括從二○一一年起肇事紀錄不斷，最近一次是二年前的南韓「無窮花號」火車出軌案，造成一死八傷，「無窮花號」為德國西門子設計、Rotem在韓國自製機車。