〈北部〉《桃園》捷運綠線機電資格標 義商出局

2018-04-13

聲明書皆未勾選 Ansaldo資格不符

〔記者謝武雄／桃園報導〕總金額高達三百二十六億元的桃園綠線捷運機電標工程，因投標廠商之一的義大利Ansaldo團隊在投標廠商聲明書第一到十四項都未勾選，市府去函請示公共工程委員會解釋，具體回函前天出爐，依工程會的解釋，將只有德國Siemens、中華工程、韓國現代Rotem組成的團隊可繼續參與投標。這也宣告，除非德國西門子團隊的評審分數低於七十五分而流標，否則將由該團隊得標。

綠線捷運機電標工程堪稱一波三折，第一次招標全無廠商投標，第二次好不容易有義大利Ansaldo、德國西門子團隊投標，但市府進行資格標審查時，發現Ansaldo在投標廠商聲明書第一到十四項都未勾選，因此暫停審查，兩度發函公共工程委員會解釋，但回函的解釋並不具體，而在捷運工程局成立後，九日發出公文給公共工程委員會，前天收到回函。

韓國現代Rotem 非公共工程黑名單

另，捷工局詢問西門子團隊中的韓國現代Rotem是否被工程會停權，不能參與國內標案；回函指西門子團隊的西門子、中華工程、韓國現代Rotem公司，均非公共工程委員會拒絕往來的廠商，也就是西門子團隊可以參加投標；再者，市府詢問若共同投標成員，如有成員因重大事故無法參與投標，可否更換成員繼續參與投標，回覆沒問題。

市長鄭文燦表示，既然工程會並未對韓國現代Rotem停權，市府依法會繼續機電工程標案的程序，進入實質審查；另外，韓國現代Rotem的確曾有不良紀錄，但現今其品質、技術都已大幅提升，也是德國西門子在亞洲的合作夥伴，但未來若德國西門子認為韓國現代Rotem列車不適用，也可在市府同意下更換車廂廠商。