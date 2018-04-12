〈北部〉大農大富螢火蟲季近尾聲 交管至月底

2018-04-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「不希望過度消費螢火蟲」！花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區最近三年賞螢活動很夯，林務局與社區合辦付費賞螢趣、社區小旅行，即將於本月十五日截止。林務局表示，雖然螢火蟲出沒可一直持續到四月底，但希望能提早結束，留給螢火蟲一些「喘息」空間，不過度消費生態、以保護棲地為原則，因此交通管制措施不會因為螢火蟲季結束而退場，將持續進行到四月底。

15日截止 總遊客數成長5千多人次

解說導覽加上結合週邊十個社區的創意伴手禮，二○一八大農大富「賞螢趣」，從上月十七日起每天報名都很踴躍，尤其清明節連續假四月二、三日，創下爆量「單日一千五百人入園」，出動各社區多達三十位解說員，平均每一位解說員一個晚上帶兩團、每團約廿五人，仍能兼顧解說品質。

林務局花蓮林管處表示，今年賞螢季活動將進入尾聲，於本月十五日截止，最後一週還有名額，採網路報名、現場繳費，每人收費一九八元、縣民優惠價一六○元。

林務局統計，今年雖然活動還未結束，還有一週，但目前總遊客量已超過去年，去年首度舉辦的螢火蟲季為期一個月，總遊客數一萬零八百零九人；今年度的螢火蟲季從三月十七日起，截至昨天總遊客量已接近一萬六千人，比去年成長五千多人次。

社區達成勿過度消費共識

由於門票搭農特產品出售的策略，地方農產品多了一個直接銷售、沒有被產銷系統多賺一手的通路，平均一張門票就能搭售出約八十元的農產品或地方工藝品，創造週邊社區超過百萬元收入，因此今年社區都很積極。

今年螢火蟲季四月中旬結束後，交通管制仍將持續到四月底。林務局花蓮林管處育樂課長紀有亭說，社區都有共識「不要過度消費螢火蟲」，因此動員社區義工共同巡邏，以維護螢火蟲棲地盡量減少干擾。