〈北部〉帶我騎回正軌 昔翹課生謝家扶社工

2018-04-12

宜蘭家扶5社工 獲表揚

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「讓翹課的孩子想上學。」宜蘭家扶社工游明璋獲得全國社工專業表揚，他在家扶十一年，帶過上百名孩子；曾帶過的學生「小美」已經廿三歲，昨回到家扶給游明璋驚喜。小美說，老師（游明璋）在他人生最徬徨的時刻，帶著他騎單車挑戰自己，讓他知道不放棄就能騎到終點。

宜蘭家扶今年有兩名社工獲衛生福利部全國社會工作專業人員表揚，分別是社工游明璋、范敏玲；另有宜蘭家扶主任謝曉雯、社工曾玉軒和吳盛瑋等三名社工，獲宜蘭縣政府社會工作人員表揚。

游明璋帶「小美」騎單車挑戰自我

三十四歲的游明璋，退伍後就在宜蘭家扶服務，迄今已十一年，在家扶「向陽學園」帶過上百名學生，為了到小朋友家中訪視，跑遍宜縣各鄉鎮，北到石城、南到南澳都親自前往。

曾經跟在游明璋身邊兩年的小美，得知老師獲獎，昨天跑回家扶獻花。「小美」是男生，國二進到向陽學園，當時他在原本學校太常翹課，不愛念書，學習成果不佳。轉介到家扶後，第一個要克服的就是「好好上課。」

小美說，還好遇到老師，很有耐性，也會陪著他們做想做的事，老師跟著他們一起騎車、一起爬山、一起分享心情，就像一家人一樣，最後還能完成學業。

游明璋說，透過騎單車挑戰希望學生面對挫折不要輕易放棄，他記得帶小美騎過花東三百多公里，也挑戰過從北宜公路、再騎到北橫回到宜蘭，小美都一一完成，可以面對人生的挑戰，在未來的路繼續走下去。

小美國中畢業後，曾到果菜市場工作，凌晨就開始卸貨；現在正學習鋪地磚，已經快要「出師」了。游明璋欣慰的說，社工師不是魔術師，不會只要說一句話，孩子就會改變，只能陪著孩子度過難關，幫助他們思考如何做決定，分析可能的後果，讓行為有不一樣的修正，慢慢找到人生方向。