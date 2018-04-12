〈北部〉峨眉賞螢秘境被開挖 竹縣府將開罰

2018-04-12

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕螢火蟲季到了，但新竹縣峨眉鄉七星村藤坪段、獅頭山國家風景區範圍內一處賞螢秘境，遭到開挖破壞，令生態團體憂心；縣府農業處表示，昨天現勘複查，確認未經許可開挖整地，已違反水土保持法，開罰六萬到卅萬元。

行為人：施作排水設施

農業處轉述行為人綠精靈生態教育基金會林姓男子說法，指該處原本就是道路，因經常坍塌，為維護水源和自然環境，才會僱用挖土機開挖埋設涵管，施作排水設施。

民眾投訴說，峨眉鄉竹四十一線約七點五公里處一條小路，屬於深具自然文化價值的藤坪古道，三月間竟被人大肆開挖；由於該區為石子溪上游的小支流、峨眉鄉水源地，也是螢火蟲棲地，另據鄉志調查，還可能孕育多種稀有植物，讓人擔心生態環境是否遭到破壞。

多個生態保育團體相當關切，希望政府嚴加制止，並建議先將涵管挖起，恢復原有螢火蟲棲地的自然山溝；因山區枯枝落葉多，涵管容易阻塞，若需拓寬，宜由專業單位設計施工。

峨眉鄉公所農業課表示，接獲民眾檢舉後在三月廿日現勘，發現確有開挖情事，因行為人未能提出許可證明文件，當場張貼告示單制止，並依法查報到縣府。

縣府農業處山坡地保育科表示，昨天上午前往七星村藤坪段複勘，確認行為人開挖整地埋設涵管，面積約二百平方公尺，未經申請許可，已明顯觸法，將依法裁罰，並要求限期恢復植生，且植生覆蓋率須達九十％。

山保科說，行為人當場出示文件，聲稱部分土地向國有財產署租用，但其是否同意開挖埋管，將再確認，如查無租用情事，恐涉及竊佔國有地。