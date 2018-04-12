〈北部〉《桃園》治平啦啦隊 堆疊「金字塔」技冠群雄

2018-04-12

全中錦標賽 贏得6連霸

〔記者許倬勛／楊梅報導〕全國制霸！楊梅區治平高中參加四月一日於新北市新莊體育館舉辦的全國中等學校啦啦隊錦標賽，在強敵環伺下，以零失誤的完美演出壓倒群雄奪冠，完成二○一三年起至今的六連霸新猷。

高難度動作 零失誤

今年全國中等學校啦啦隊錦標賽，共有五十九支隊伍、近千名選手參賽，決賽由治平高中對上實力相當的台中市立東山高中；決賽當天，治平以零失誤的表現，不論是翻騰、空拋都完美演出，堆疊「金字塔」也沒有任何晃動，穩穩奪下冠軍。

女多男少 治平克服了

領軍治平逾十五年的教練楊鴻德表示，今年參與比賽的卅餘名學生中，有近三分之二是新生，且面臨女多男少的情況，編排因此必須重新調整，部分女生得擔綱「Base」、擔負起支撐及拋接隊友的角色，從構思隊型到動作訓練，都下了一番苦功，所幸學生們都挺過壓力，在決賽中呈現完美的成果。

日訓5小時 隊友拚全力

就讀高三的呂宜桓表示，她從一年級就加入啦啦隊，回首高中生涯是「無止盡的訓練」，每天至少得花五小時練習，早上練體能，下午練肌力、拋擲、翻騰等，雖然辛苦，卻從沒想過放棄，因為在比賽中的演出，足以宣洩所有的辛苦與壓力，她說：「上大學後也會繼續練下去，因為奪冠的感覺實在太棒了！」

高三才加入啦啦隊的羅于珊說，很慶幸第一年參賽就奪冠，賽前其實狀況百出，有人得了流感導致全隊身體微恙、也有人因故退出，但隊友們仍繼續前進，更犧牲假日主動練習，終於享受勝利的甜美。