〈北部〉《桃園》水患區優先做 雨水下水道拚5年逾八成

2018-04-12

爭取到中央補助10億

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市至去年的雨水下水道總建設長度為三四九．四三公里、實施率七十三．○一％，由於雨水下水道建置成本高昂，市府爭取到「前瞻基礎建設計畫」及「流域綜合治理計畫」補助十億元，將以十一．六億元經費，對易淹水區域積極推動雨水下水道建設，同時進行雨水下水道普查作業、重新規劃檢討、3D地理資訊系統建置及智慧監測系統等五項策略，希望於二○二三年前，將建置率達到超過八十％。

市府水務局長劉振宇昨在市政會議進行桃園市雨水下水道專案報告。市長鄭文燦聽取後表示，市府推動雨水下水道有五大策略，首先進行雨水下水道普查，經費五千兩百萬元，透過普查可充分瞭解排水模式，有效進行維護管理作業；其次是雨水下水道重新規劃檢討，經費一億六千萬元，從集水區、易淹水地區及歷史數據發現城市防災的弱點，重新檢討規劃。

第三為建立3D下水道地理資訊系統，經費約兩千萬元，將雨水下水道由目前的2D圖資轉為3D地理資訊系統，能夠立體呈現下水道位置及外觀，未來管線挖掘有深淺概念；第四則是下水道智慧監測系統，經費約四千五百萬元，在容易淹水區域的雨水下水道安裝監測站，可以即時掌握水位及流量等水情狀況，完善防災救災的決策系統。

雨水下水道建設方面，水務局提出廿三項計畫爭取「前瞻基礎建設計畫」及「流域綜合治理計畫」補助，總經費約十一．六億元，中央補助十億元，計畫已於去年底核定，目前已陸續設計發包。這筆經費將對易淹水區域且尚未建置雨水下水道系統路段優先辦理，總長度約廿八公里，預計一一二年完工，屆時桃園市雨水下水道普及率將達到八十％。

淹水三路段 先進行施作

劉振宇說，廿三項計畫中，有十九項為雨水下水道改善工程，施工區域都是易淹水地區，包括楊梅埔心火車站前、八德區廣興路、中壢區民族路六段等處，這些區域多因地勢低窪或沒有雨水下水道，每逢豪大雨，雨水無法宣洩就告淹水，興建雨水下水道後，可將雨水引流到河川，解決地區水患。