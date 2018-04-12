〈北部〉善款比去年同期少25％ 創世下週六募款

2018-04-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮震後賑災善款大量湧入，似乎產生排擠效應，多個社褔單位同期善款略受影響，其中創世基金會花蓮分會今年首季捐款金額比起去年同期減少約廿五％，為順利推動各項服務工作，廿一日預計在將軍府舉辦愛心園遊會 ，盼能補足捐款缺口。

創世基金會花蓮分會去年善款總數約有四百七十萬元，扣除人事費用後，幾乎全部用在照顧植物人及物資協助上，年平均所剩不到百萬，今年初受花蓮震後善款排擠影響，一至三月略減廿萬元，各項服務工作雖不至於停擺，但已成一大隱憂。

創世清寒植物人安養院院長陳淳妍說，創世花蓮分會今年第一季捐款，確實比往年同期減少，因照顧植物人需頻換尿布，每兩小時更換一次，花費最鉅，加上管灌食品等，對許多家庭是沉重負擔，希望藉由舉辦「愛倍增、心串連」愛心園遊會，補足捐款缺口。

創世督導薛淑瑛說，廿一日將在將軍府舉辦公益園遊會，感謝花蓮民生社區發展協會及民間社團響應，並結合環保活動，民眾當天只要攜帶回收寶特瓶、廢電池就能兌換禮品，園遊會義賣所得全數作為花蓮植物人家庭到宅服務經費。

她說，目前花蓮列冊登記的植物人個案約二百多人，創世因受限經費，花蓮北從秀林南到卓溪鄉，只有各一名專業護理師及志工進行到宅服務，受惠人次始終無法突破八十人，希望力邀民眾認購園遊券，響應「救一個植物人，等於救一個家庭」活動。

花蓮市民生社區發展協會理事長黃碧雲說，花蓮力拚觀光，具有八十多年歷史的日式建築將軍府，剛從地震中挺過來，現階段將結合多個在地團體，用實際行動支持弱勢植物人家庭，一起愛地球、做公益，擴大社區影響力。