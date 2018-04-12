〈北部〉蓋農舍依宜蘭縣版 陳金德:有事我負責

2018-04-12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德農漁業開講巡迴列車最終場，昨天開抵羅東鎮農會。有民眾質疑農委會、縣府對農舍興建標準不同調，農民若依縣版蓋農舍是否會受罰？陳金德說，縣府核准的絕對沒問題，有事他負責。

農漁開講抵羅東 蓋農舍標準遭疑

去年十一月初，陳金德接任代理縣長，並從今年二月底起，在全縣各鄉市辦理「縣政開講」；接續針對農漁業另辦十一場次「農漁開講」，昨日最後場次選在國民黨提名的宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙的地盤舉行，上千人到場，但林姿妙並未出席。

羅東鎮農會總幹事吳聰杰說，農委會及縣府對農舍興建有不一樣的標準，許多農民擔心按照縣版申請興建會受罰，如果因此吃上罰單，是農民或縣府的責任？另有七十七歲老農也感嘆，農舍興建紛紛擾擾，讓人無所適從。

代理縣長稱依法行政 保證沒問題

陳金德解釋，農舍興建問題，農委會與縣府只有一個爭執點，農委會主張臨界臨路，縣府認定此舉是「行政指導」，沒有法律授權並無強制性，縣府現在的立場交由農民自行決定，不想遵循農委會版本，想蓋中間一點，只要不超過界線都會核准。

有民眾問陳金德，代理縣長做到十二月，卸任後，接棒的縣長會蕭規曹隨嗎？陳金德回答，現行農舍興建辦法由他簽字同意，送縣務會議討論通過，一切依法行政，有事情他負責，興建辦法內容完備，下屆縣長不至於貿然修改。

陳金德說，他返鄉接任代理縣長修訂農舍興建辦法，被媒體、台北名嘴罵了二、三個月，為了農民財產及權益，他不在乎這些批評，縣府一連串作法合情合理又合法，如果有違法，早就被撤職查辦，農民向縣府申請蓋農舍，只要合乎規定將依法核准，日後也保證沒問題，大家不用怕。

縣府統計，陳金德上任五個多月以來，農業處核准三十八件農舍及農業設施申請案件。