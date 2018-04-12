〈北部〉拓寬為15米路 寶山竹43線通車

2018-04-12

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉三峰路竹四十三線第一期拓寬工程，昨天舉行通車典禮；三峰路為竹科國道三號寶山交流道聯絡道，也是通往台三線的要道，拓寬後有助於紓解假日車流。

新竹縣長邱鏡淳表示，三峰路原路段寬約七公尺，假日車流壅塞，拓寬為十五公尺後，增加交通便利性，並可促進鄰近地區觀光發展。

縣府工務處表示，竹四十三線第一期拓寬工程屬「新竹生活圈山區外環道路工程規劃」，起點為二Ｋ+七五○，終點在三Ｋ+六九五，全長共九百四十五公尺。 總工程經費二點四七二億元，由中央補助八十二％，縣府自籌款九％，公所配合款九％，實際工程費約一點七六億元，土地徵收費七千一百多萬元。

此案經環境影響評估、路線規劃設計及土地徵收等前置作業，於一○五年七月開工，歷時六百日曆天，今年三月竣工。

還有305公尺 可望年底動工

工務處說，因工程費不足，還有三百零五公尺尚未拓寬，縣府已提報前瞻基礎建設計畫爭取四千四百多萬元經費，如經核定，可望在年底動工。工務處表示，寶山鄉三峰路竹四十三線四Ｋ到九Ｋ+七四○段，未來將提報新竹生活圈計畫，爭取分年分期拓寬。

昨天上午，邱鏡淳牽著百歲婆，與寶山鄉長邱坤桶、代表會主席陳東平、縣議員邱振瑋一起出席通車典禮，地方人士參與熱烈。