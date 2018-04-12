〈北部〉苗栗客家圓樓官司糾紛 判廠商賠錢

2018-04-12

須付給縣府19萬餘元

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮客家圓樓是苗栗縣七大場館最具人氣景點，不過，之前因為場地使用問題與原承租業者打官司鬧上法院，苗栗縣政府文觀局請求廠商須賠償空調費用與房屋稅，並遷離客家圓樓，但一審判決出爐，法官准許苗縣府對廠商賠償請求，廠商需給付縣府十九萬餘元，但法院駁回縣府要求廠商遷離之訴。

要求廠商遷離被駁回 縣府：研擬因應

苗栗縣文化觀光局指出，目前一審判決剛出爐，雖然法官未判准廠商立刻遷離，但文觀局仍將著手規畫新的標租案，不過考慮到官司問題，屆時會於新的標租合約載明需等原有廠商遷離，新廠商才能進駐。至於要求廠商遷離訴求被法官駁回，苗栗縣文觀局則說正在研擬如何因應。

廠商則認為自己並無違約事實，與苗縣府簽約時，當時並未實施收費入場，但苗縣府於一○四年七月開始收費，導致遊客減少讓業者慘澹經營，縣府並不尊重合約，反而是縣府的舉動違約。

苗栗縣雖然坐擁許多自然觀光資源，但前兩年觀光人數減少，苗栗縣政府去年開放客家圓樓等景點免費參觀，開始吸引觀光客，光是客家圓樓的遊客就暴增。

根據苗縣府文觀局統計，採取收費制度時遊客每個月約八千人，不過免費參觀後每個月都突破兩萬人，最高紀錄甚至逼近三萬人，因此苗縣府想打鐵趁熱，推出新的標租案炒熱觀光熱度。

無奈目前客家圓樓因卡在與原業者官司，根據合約，原業者從一○三年十月間承租客家圓樓一樓作為餐廳等，期限至一○八年九月三十日，不過，後來因為業者跟苗縣府對於空調費用計算等發生分歧，爆發糾紛，苗縣府文觀局向法院提告，希望廠商繳納空調與稅金等費用並要求廠商立即遷離。