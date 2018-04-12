〈北部〉桃市青年租金補貼 從2千調至4千

2018-04-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府對單身青年提供租金補貼，由於每月僅補助二千元，只有中央租金補貼的一半，多名議員要求將額度提高到四千元；市長鄭文燦昨天於市政會議中宣布將租金補貼調高為四千元，雖然預算編列五百個名額，但受理申請不受名額限制，會盡最大程度讓達到資格門檻的青年都能獲得補助，也表示，儘量以不抽籤為原則。

鎖定20至40歲單身青年

鄭文燦指出，中央現行的租金補貼政策，規定必須符合年滿廿歲、有配偶，單身者須年滿四十歲，因此廿歲到四十歲的單身青年無法獲得補貼，市府推動「青年租金補貼」，就是要補足中央政策的不足之處，現在將金額提高到與中央租金補貼相同，主要是考量青年初入社會薪水較低，提高補貼可以降低負擔，鼓勵更多青年能在桃園築夢，在此成家立業、落地生根，讓安居樂業不再是遙遠的夢想。

鄭文燦說，租金補貼也是多元社宅政策的一環，桃市第一階段的社會住宅將興建四千戶，明年起將陸續完工，而經盤點全市可用土地，未來將可以興建到二萬戶社會住宅；另外，市府也推動包租代管，幫忙民眾找房子不會碰到惡房東；而中央的租金補貼，桃園市約有一萬人獲得補助。

市府住宅發展處代理處長莊敬權表示，青年住宅租金補貼比照中央租金補貼政策規定，要求必須設籍桃園、無自用住宅，另外符合「與直系血親設於同一戶籍」，「父母均已死亡，則要求戶籍內有兄弟姊妹仍在學或身心障礙、沒有謀生能力需照顧者」兩項條件的廿歲到四十歲單身青年，可選擇中央租金補貼或桃園市青年租金補貼，但只能擇一、不能重複。

目前已有66人提出申請

配合對單身青年的租金補貼政策，市府今年編列一千二百萬元，昨宣布租金補貼調高一倍，不足的部分將由住宅基金貼補；這項政策從三月廿九日受理申請，目前已有六十六人提出，符合資格者可於五月卅一日前，以網路或臨櫃方式提出申請，相關資訊可上桃園市住宅補貼服務網查詢，或電：329-8600轉101~118洽詢。

比中央限制門檻寬鬆

青年租金補貼對於收入部分放寬，中央的租金補貼要求每人每月平均收入低於二萬○五三八元、家庭年收入低於七十二萬元，青年租金補貼放寬為每人每月平均收入四萬七九二二元以下、家庭年收入一二○萬元以下。