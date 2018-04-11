〈北部〉復育水柳廊道 忠孝國小65師生扦插枝條

2018-04-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕有「柔性水泥」之稱的台灣特有種水柳、水社柳、托葉水柳及光葉水柳，昔日主要被作為天然護堤植物，其中「水社柳」一度瀕絕，在專家保護下得以繁衍。花蓮林區管理處、荒野保護協會花蓮分會昨邀六十多名師生，在田埔生態園區扦插近百株枝條，計畫打造「水柳廊道」並保留種原，成為復育水柳的重要基地。

水柳是生長在台灣溼地及水邊的特有種植物，過去因有鞏固田間、堤岸功能而廣為種植，隨著環境改變，固岸功能漸由水泥取代，遭大肆砍伐，目前花蓮僅剩明義國小附設幼兒園、壽豐鄉共和社區及馬太鞍溼地，還找得到足以成林的水柳蹤跡。

荒野保護協會花蓮分會解說員吳永斌說，水柳隨著環境改變，棲地數量快速減少，因根系具有淨化水質及良好的抓力功用，被視為是極佳的水保植物，未來預計在花蓮打造「水柳廊道」，重現過去最天然「柔性水泥」的功能，保護河岸及田野間的生態環境。

他強調，復育至市中心田埔生態園區的水柳，來自馬太鞍溼地，共有水柳、水社柳、托葉水柳及光葉水柳等四種品系，在分別剪下約卅公分的百株枝條後，以每隔五公尺距離在儲木池四周依序扦插一株，預估存活率可達九十％，每年生長約一公尺。

花蓮忠孝國小昨有六十五名師生受邀擔任復育志工，分別穿上雨鞋、帶著小鏟子走入溼地，眾人奮力在土堆中挖出小洞，將水柳枝條插入土中約廿公分，還在前方立上寫有名字的小木牌，相約每年都要來看樹，有人還害羞直說「想在開滿黃綠花朵形成的林道中結婚！」

花蓮林區管理處秘書黃碧雲說，佔地一點八公頃的田埔生態池，已完成富含植物精油的「陰香及樟樹木屑」手作步道，目前再植栽廿四種包含水蓮、筊白筍等水生植物，盼讓溼地生態更豐富，並在周長二百七十公尺的儲木池邊，種下水柳等台灣特有種植物，期待水柳能復育成林、保留種原，成為隱藏在市區的秘密花園。