〈北部〉解蘇花改塞車 陳金德籲開放二線道

2018-04-11

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕清明連假期間，蘇花改、蘇花公路嚴重塞車，幾淪為大型停車場，民眾陷於車陣動彈不得，引起民怨。宜蘭縣代理縣長陳金德指出，交通部應積極啟動改善方案，例如提速、將蘇花改開放為兩線道等，交通部長賀陳旦應體民所苦，回應東部民眾交通需求。

原設計兩線道 現僅開放一線

蘇花改蘇澳至東澳段，原設計為南、北雙向各兩線道，其中各一線道作為救災、救護、執法等車輛備用車道，現階段只開放一線道通行。車流量大時，從國五蘇澳交流道到蘇花改路口處的蘇港路均為雙向四線道，車流湧入僅一線道的蘇花改，形成第一個交通瓶頸。

出蘇花改東岳隧道後，因蘇花改與舊蘇花公路兩道匯流成十字路口，車潮從兩條路變成一條路，形成第二個交通瓶頸，成為蘇花改與蘇花公路塞車主因。

代理縣長陳金德指出，當初決定要不要蓋蘇花改，社會上辯論很久，直到蘇花公路發生嚴重交通事故後，政府才啟動興建，但設計思維是要「打造一條安全回家的路」，因為以安全考量，蘇花改的速限、道路車流量的設計，都被擺在其次。

陳金德認為，這樣的思考讓蘇花改興建綁手綁腳，變成一條畸型的道路，並不符民眾實際交通需求，國家投入這麼大的經費建設，卻蓋出不符需求的道路，政府必須重視問題，交通部應啟動改善方案，將蘇花改從一線道開放為兩線道、並提升道路速限及調整車距限制。

陳金德再度強調，蘇花改最重要的是，立即啟動興建東澳、南澳隧道的可行性評估，興建串連兩地的隧道，才不會讓車輛都塞在舊蘇花公路，交通部應深刻體會東部民眾交通不便的痛苦，賀陳旦部長清明連假，也親身體會塞車問題的嚴重，更應積極回應民眾的交通需求。

公路總局：改二線道須環差解套

公路總局四區養護工程處回應，蘇花改開闢單線道是當年環評承諾，若要改為二線道，必須透過環差解套；目前全線六十公里速限及隧道內五十公尺車距，是基於安全考量所設定，至於是否在東澳、南澳間新建隧道？仍待蘇花改工程處評估研議。