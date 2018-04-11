〈北部〉苗縣首輛輔具專車上路 18鄉鎮市走透透

2018-04-11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣潛在使用輔具需求人口逾十餘萬人，苗栗縣政府去年向行政院衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金申請獲二百萬元補助，購置輔具專車及相關設備，從本月起至全縣定點服務，提供簡易輔具評估與維修、諮詢等，苗栗縣長徐耀昌昨天主持啟動儀式，他強調，盼藉由輔具專車至十八鄉鎮市走透透，讓身障朋友生活更加便利。

本月起巡迴服務身障朋友

苗栗縣政府社會處長范陽添指出，至去年底苗栗縣總人口數五十五萬三千八百零七人，其中，身心障礙人口三萬三千七百一十九人，六十五歲以上老年人口約八萬五千三百六十一人，潛在使用輔具人口逾十餘萬人，占總人口數十八％。

苗栗縣九十五年在苗栗市成立輔具資源中心，每年提供諮詢、租借服務等約八千人次，但因幅員廣闊，偏遠地區行動不便民眾，甚為不便，縣府去年向中央申請補助二百萬元，購置一輛輔具服務專車及相關設備，巡迴下鄉服務，讓行動不便朋友的生活更加便利。

昨天在縣府大廳及廣場舉行輔具專車啟用儀式，並展示維修裝備等。徐耀昌指出，這輛輔具專車，以下鄉巡迴定點方式，提供輔具評估、維修、二手輔具回收、轉贈、諮詢及宣導等服務，讓身障朋友可以在社區接受專業人員服務。

社會處：有需要 再爭取購置

社會處指出，苗縣府也向衛福部提出「擴增地方輔具資源中心服務量能計畫」，爭取經費補助增設竹南、公館、苑裡三個輔具資源服務據點，此外，若輔具專車需求量大，將再向中央爭取第二輛，以提升服務效益。

輔具專車將從四月起巡迴下鄉，預計每月規畫至少四場定點服務，採預約方式，可用電話、傳真等方式提出申請，電洽：037-268462、558290。