〈北部〉吸引青年返鄉 竹北西區擬闢休閒農業專區

2018-04-11

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市東區高樓大廈林立，西區則是田園小路，呈現不同風情；竹北市公所準備向農委會提案，爭取在西區劃設六百公頃的休閒農業專區，結合濱海觀光，希望形成休閒產業特色，吸引年輕人回流，平衡區域發展。

平衡區域發展 劃設六百公頃

竹北市長何淦銘表示，竹北市西區保留農村風光，有蔬菜產銷班和烏魚子產業，每年休耕後的花海景觀吸引許多人騎單車慢遊，近年來景觀餐廳、DIY手作體驗盛行，已漸漸形成一股休閒風氣；但礙於法令限制，無法合法化經營，年輕人只好到外地謀生。

何淦銘表示，根據「休閒農業輔導管理辦法」，具地區農業特色、豐富景觀資源等，可劃設休閒農業專區，非都市土地最大可達六百公頃，因此公所初步構想，包括白地、新庄、新港、崇義、尚義、大義等里，將評估適度劃設休閒農業專區。

正在辦理規劃設計招標

竹北市公所在代表會的支持下，通過一百萬元預算，正辦理規劃設計招標作業，準備今年向農委會提案。竹北市公所農業課表示，新竹縣已有新埔照門、峨眉十二寮、橫山大山背、五峰和平及尖石那羅灣五處休閒農業專區。

竹北西區提案如經農委會甄審核定，將協助及輔導公共建設，如停車場、涼亭、公廁、標示解說、休閒步道、景觀設施、水保和環保設施、農業、生態體驗與農特產品零售等設施，屆時也會召開說明會，廣納民意。

何淦銘說，竹北濱海的鳳山溪、牛埔溪及新月沙灘三項景觀工程，已獲前瞻基礎建設計畫全國水環境改善計畫補助規劃設計費，公所將持續爭取建設經費，西區休閒農業專區未來可結合濱海觀光，串連休閒自行車道，希望吸引本地年輕人返鄉創業，也提供新竹人就近活動的去處，不必每逢假日就辛苦塞車往外地跑。