〈北部〉《桃園》台塑總部根留龜山 地方促市府爭取

2018-04-11

台塑遷總部 尚無決議

〔記者鄭淑婷、張慧雯／綜合報導〕台塑集團積極進行總部更新案，敦北總部都更案今年二月有重大進展，三月已送交北市都更處進入實質審查，等同宣告總部落腳龜山的選項落空。地方人士表示，龜山大坪頂地區有華亞科技園區、長庚醫院、長庚球場等，當地幾乎與台塑集團畫上等號，但台塑卻是「事業體在桃園龜山、總部在台北」，希望市府在都更案審定之前爭取台塑總部落腳龜山。

對此，台塑集團昨表示「都更案三月底已經送審」；對於地方人士建議企業總部落腳桃園，台塑則低調回應「內部還在討論中，尚無決議」。

龜山區地方人士與無黨籍市議員參選人牛煦庭，昨天向市長鄭文燦、立委鄭運鵬、國民黨市長參選人陳學聖喊話，希望促成台塑總部根留桃園，如此可實現「租稅正義」，也能提升桃園整體的統籌分配款額度、創造利多。

市長鄭文燦表示，台塑與長庚在桃園如有繼續擴大投資的打算，市府都歡迎；經濟發展局長朱松偉說，市府歡迎事業體在桃園的企業，都可以將總部遷來桃園，或是至少稅籍可以設在桃園。

經發局指出，截至今年二月，桃園市工廠登記家數為一萬一三一八家，其中，將企業總部設在桃園的有九四六六家、佔總數的八十三．六％，爭取企業總部遷至桃園，是市府一直努力的目標，過去的指標企業有亞東石化、長榮航太科技等。

地方人士指出，如能爭取台塑總部在此落腳，可創造稅收也有助地方繁榮。