〈北部〉《桃園》污水下水道 楊梅用戶進行接管工程

2018-04-11

〔記者李容萍／楊梅報導〕「楊梅污水下水道系統第一期分支管線工程及用戶接管工程第二之二標」昨在楊梅區棒壘球場旁舉辦聯合開工典禮，分支管線的施工長度約五．六公里，工程金額一億八千餘萬元，市長鄭文燦宣告，楊梅區已進入污水用戶接管建設的新時代，市府將逐步完成污水下水道的建設。

鄭文燦表示，市府正努力推動下水道工程建設，全市共有十二個系統，楊梅系統第一期工程包括新建一座水資源回收中心，每日可處理一萬二千噸污水，而管線工程總長度約十三．八公里，範圍涵蓋水美、楊明、大同、中山、楊梅、楊江、梅新、梅溪、永平、青山等十里，將納管七千五百戶，工程採用直徑四十公分的推進機頭縮短工期，施工期間也兼顧交通與工安，將資訊透明化，以減少民怨、工程推動順利。

鄭文燦指出，污水下水道工程施作於地底，可說是「看不見的良心工程」，倘若一座城市缺乏污水下水道系統，河川不會乾淨，也無法提高生活品質。桃園在升格前，污水下水道接管率僅五．四六％，桃園升格後他立下八年內達到六成接管率的目標，目前公共污水下水道用戶接管普及率已提升為十三．七％，約七萬三千三百戶接管。

水務局長劉振宇表示，桃園的十二個污水下水道系統，已建設的公辦系統有龜山、大溪、石門、復興、楊梅系統；採ＢＯＴ模式的有桃園北區、中壢南區、埔頂系統；預定開辦的公辦系統還有機捷A7站、新屋觀音、龍潭平鎮、小烏來系統等，總建設經費達一三一六億元。全數完工後，桃園超過九成都市計畫區都可完成污水下水道接管。

劉振宇說，過去集合式住宅污水均由抽水馬達抽至化糞池，處理完畢再流至水溝；用戶接管後，可直接以重力排水方式排至支幹管。為鼓勵用戶接管，市府針對集合式住宅提供補助，每戶最高補助五千元。