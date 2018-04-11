〈北部〉《桃園》木棉落花行車易打滑 5月將「打果」

2018-04-11

原種植木棉 不進行遷移或剷除

〔記者陳昀／桃園報導〕木棉花正值盛開，市區許多路段行道樹都有引人入勝的火紅景觀。但市議員楊朝偉、黃婉如昨天指出，木棉花掉落的花朵被車輛輾壓後容易打滑，騎車族因此得閃「地雷」，險象環生，要求市府「想想辦法」；市府養護工程處表示，未來新設道路不會再種植木棉，但現有的木棉樹不會遷移或剷除，而各區公所會於五月花季結束前進行「打果」，免得花朵大量掉落造成危險，而開花期間清潔隊也會加強清掃。

駕駛人見落花急煞閃避 行車添險

楊朝偉表示，木棉花的花季為三月至四月，最近很多行道樹開始有花朵掉落，因木棉花大如「羽球」，很多汽機車駕駛看到路上的花朵會嚇得緊急煞車或閃避，易造成車禍，甚至機車族左閃右閃「避地雷」，總之，木棉花雖然好看，但很危險。

養工處指出，全市種植了一四七七棵木棉於人行道或中央分隔島，分佈在桃園、中壢、平鎮、楊梅、龍潭、龜山、大溪等廿七個路段。

去年10月 公告不種木棉及黑板樹

養工處長潘子儀表示，市府經過研商，去年十月底已發函到各區公所，建議新設道路不再種植木棉、黑板樹等不受歡迎的樹種。

他說，木棉的落花容易造成環境髒亂，因此三至四月開花期，市府環境清潔稽查大隊都會加強清掃，而五至六月的結果期，棉絮會隨風飄散，可能阻擋民眾行車視線，也要求各區公所於五月果實成熟前進行「打果」。

桃園警分局、中壢警分局都指出，警方幾乎沒處理過因閃避或輾壓到木棉花而發生的車禍，但也可能騎士發生事故並未報案，將對種植木棉的路段，加強宣導用路人注意安全。

護樹團體籲學習共處別只想消滅

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，雙北都是採取「打果」方式解決木棉花不受歡迎的問題，從「治標」層面來看可行，但他認為台灣應該加強環境教育，讓民眾學會與生態共處，而不是覺得什麼不好就消滅它，「櫻花也會掉花瓣，就沒有人說要剷除櫻花樹！」

騎機車通勤的李姓上班族說，最近常見到木棉花掉落在路邊，經過時都得刻意閃避，要是哪一天不小心打滑摔車，一旁又有大型車輛行經，後果不堪設想，他認為市府應該避免種植有安全疑慮的行道樹。