〈北部〉花蓮身心障礙社福服務中心 門諾承辦至年底

2018-04-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府委託門諾基金會辦理「花蓮縣身心障礙福利服務中心」，負責重障養護、兒童早療等業務，傳出年底將不在續接，且兒童早療部分已提早進行轉銜作業，有家長憂心身心障礙服務會打折。社會處長陳玟祺說，將找機構承接，不排除各項業務分開招標。

建物設計難符合照護機構法規

承接花蓮縣身心障礙福利服務中心業務長達十九年的門諾基金會，昨天證實，因為目前館舍不符合相關法規，年底契約到期後，不考慮續約。主任陳祐禛說，照護機構每三年都要接受內政部的評鑑，目前使用的館舍已有廿一年歷史，過去的建物設計已不符合目前相關照護機構的法規要求，例如雙向的逃生梯等，在無法改善硬體的狀況下，基金會評估結束承辦工作。

花蓮縣身心障礙福利服務中心提供的服務有，重障養護中心、兒童發展中心、輔具服務、 綜合性身心障礙服務等，重障養護中心是為重度以上失能的身心障礙者，提供住宿式照顧服務，重度是指因疾病或意外所造成的身體功能受損，喪失意識、癱瘓臥床的失能者，目前床位有五十八位；兒童發展中心提供零到六歲發展遲緩的新生兒，有日間照顧、到宅療育服務、早療服務及融合教育等內容，有十三名孩童。

各項福利服務 社會處擬分開招標

社會處長陳玟祺說，兒童發展中心早療的部分，由於有銜接學校學期開學的期程，因此提早開始轉介工作，將協助轉去「學前特教班」或回歸「一般幼兒園」，家長若有疑慮，可與縣府社會處聯繫；重障養護部分，也會協助轉介到相關養護機構，身心障礙福利服務中心輔具服務、綜合性身心障礙等諮詢服務仍會繼續，等年底契約到期後，將針對不同的業務需求，分開招標。